擔心工程影響石虎棲息 中市府：筏子溪水岸廊道復建工程四月底前退場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
保育人士擔心水利局進行南屯區筏子溪迎賓水岸廊道復建工程影響石虎棲息。圖／中市議員吳佩芸提供
台中市政府水利局進行南屯區筏子溪迎賓水岸廊道復建，因工程鄰近石虎活動範圍，南屯烏日文化觀光促進會等保育人士向民代陳情，要求勿侵擾石虎棲息，水利局今邀請相關單位會勘，表示會進行檢討，並承諾工程會在四月底前完工退場，將侵擾程度降低。

市議員吳佩芸說，筏子溪門戶迎賓水岸廊道在臨近TAICHUNG文字地標處的河岸正由水利局進行復建工程，修復遭侵蝕的河岸，然而施工地點旁的樹林，上周曾拍到石虎活動的影像，擔憂工程會傷害到石虎，甚至造成受到驚嚇的石虎跑到路上發生路殺事件。

她說，復建工程範圍每年都進行，且施作範圍幾乎重疊，水利局應重新檢討該段河岸廊道的必要性，如果河岸侵蝕狀況一再發生，應思考將河岸還給溪流，而非為了保護人造構造物「廊道」而一修再修，並對石虎造成不必要的侵擾。

南烏促進會理事長陳恬如質疑，目前是石虎繁殖季節，工程範圍與記錄到的石虎活動熱區重疊，施工期間的聲響、動線調整及環境變化都可能對石虎棲地造成負面影響。而且上周即在河岸復建工程地點拍到石虎活動影像，相關單位應該完整說明該工程的必要性。加上石虎遭受侵擾會往旁邊的馬路移動，應一併檢討筏子東街的行車速度，避免路殺狀況發生。

水利局主任秘書林志鴻說，因為水岸廊道緊鄰河岸被溪水侵蝕，為避免廊道結構物被破壞，必須要進行復建工程，但對於施工時間及地點若造成石虎棲地侵擾問題，會進行檢討。他承諾工程會在四月底前完成退場，將侵擾程度降低。

農業局科長何文鶯說，對於無法有效降低車速部分，將由農業局邀請交通局共同討論改善方案。

保育人士擔心水利局進行南屯區筏子溪迎賓水岸廊道復建工程影響石虎棲息，市府水利局今會勘了解。圖／中市議員吳佩芸提供
