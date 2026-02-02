擔心工程影響石虎棲息 中市府：筏子溪水岸廊道復建工程四月底前退場

台中市政府水利局進行南屯區筏子溪迎賓水岸廊道復建，因工程鄰近石虎活動範圍，南屯烏日文化觀光促進會等保育人士向民代陳情，要求勿侵擾石虎棲息，水利局今邀請相關單位會勘，表示會進行檢討，並承諾工程會在四月底前完工退場，將侵擾程度降低。

市議員吳佩芸說，筏子溪門戶迎賓水岸廊道在臨近TAICHUNG文字地標處的河岸正由水利局進行復建工程，修復遭侵蝕的河岸，然而施工地點旁的樹林，上周曾拍到石虎活動的影像，擔憂工程會傷害到石虎，甚至造成受到驚嚇的石虎跑到馬路上發生路殺事件。

她說，復建工程範圍每年都進行，且施作範圍幾乎重疊，水利局應重新檢討該段河岸廊道的必要性，如果河岸侵蝕狀況一再發生，應思考將河岸還給溪流，而非為了保護人造構造物「廊道」而一修再修，並對石虎造成不必要的侵擾。

南烏促進會理事長陳恬如質疑，目前是石虎繁殖季節，工程範圍與記錄到的石虎活動熱區重疊，施工期間的聲響、動線調整及環境變化都可能對石虎棲地造成負面影響。而且上周即在河岸復建工程地點拍到石虎活動影像，相關單位應該完整說明該工程的必要性。加上石虎遭受侵擾會往旁邊的馬路移動，應一併檢討筏子東街的行車速度，避免路殺狀況發生。

水利局主任秘書林志鴻說，因為水岸廊道緊鄰河岸被溪水侵蝕，為避免廊道結構物被破壞，必須要進行復建工程，但對於施工時間及地點若造成石虎棲地侵擾問題，會進行檢討。他承諾工程會在四月底前完成退場，將侵擾程度降低。