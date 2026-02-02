台中豐康牧場禽流感疫情 盧秀燕：有效控制未擴散

台中豐原區豐康牧場確診禽流感疫情，市長盧秀燕今天召開防疫應變會議表示，目前疫情已有效控制，未擴散到其他禽場或相關產業。

台中市豐原區豐康畜牧場確診禽流感。中市府調查，案場在1月10日出現禽流感症狀，10日至26日死亡雞隻逾1700隻，期間仍繼續出售雞蛋並有貨車進入養雞場。

盧秀燕表示，這次事件發生後，農業局動保處隨即會同環保局、警察局等單位進場處置，於1月29日完成案例場雞隻全數撲殺約5000隻，並於2月1日完成全場清空作業，銷毀雞蛋約375公斤、飼料及墊料約6萬6000公斤，同步完成場內外及周邊道路全面消毒，阻絕病毒擴散風險。

衛生局則針對可能流入市面蛋品加強清查與回收，除督促問題畜牧場加速回收外，也每日逐筆盤點回收數量，截至目前已回收148.42台斤，並持續追蹤流向，確保風險蛋品全面清零。

盧秀燕說，目前疫情已有效控制，未擴散至其他禽場或相關產業，市府也已全面盤點並強化防疫流程，請市民放心。