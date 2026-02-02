快訊

影／公告國家濕地卡關 彰化芳苑、大城不同調「都拒絕光電入侵」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉濕地由濁水溪沖積而成，地勢偏高，昔被規劃為國光石化工業區用地。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉濕地由濁水溪沖積而成，地勢偏高，昔被規劃為國光石化工業區用地。記者簡慧珍／攝影

扣除彰濱工業區等人為開發破壞，彰化縣僅存芳苑、大城兩鄉的濕地較完整，芳苑鄉力主登錄為國家濕地，大城鄉面對光電入侵的威脅，態度轉變為願意發展濕地觀光，但仍不願被指定國家濕地，兩鄉意見分歧，也是國家濕地劃設難以定案的重要因素。

芳苑鄉濕地的漁業與觀光產業活躍，漁民養殖牡蠣、捕捉螃蟹和挖貝類等泥質灘地海產，有的經營海牛載客到潮間帶旅遊。「濕地大城不要，芳苑要。」

芳苑鄉長林保玲說，芳苑濕地生氣勃蓬，很多鄉民靠這片濕地生活，芳苑仁愛社區與人文藝術團體合作推出濕地劇場，進一步提升濕地價值，中央舉辦濕地、風電等相關會議，芳苑鄉再三表明要保護芳苑濕地，希望登錄為國家濕地。

大城鄉濕地曾被規畫國光石化工業區預定地，多數鄉民贊同開發八輕創造就業機會、繁榮地方，結果事與願違。大城鄉長陳玉照說，從那時開始沒任何工商產業要來大城，連規畫農產運輸倉儲中心都被抗議。

「抗爭的都外地人，活動結束離開，留下發展遇到困境的大城。」陳玉照說，鄉民真的希望大城有翻身機會，傾向維持濕地原狀，或許後世子孫有更好想法開發利用。

「寧願濕地荒涼也不要光電建設。」許姓鄉民表示，大城鄉濕地由濁水溪沖積而成，地勢越來越高，不適合放養牡蠣等海產，但海堤以西的濕地如果設置太陽能光電發電系統，綁約至少20年，濕地一定硬化、沒日照，形同土地死亡，再利用恐有困難，不如濕地保留現狀，政府和地方合力推廣大城輕旅行。

