南投歷史建築藍田雅舍著手修復 盼活化文資亮點

中央社／ 南投縣2日電

「藍田雅舍」位於南投市區，南投縣政府辦理修復及再利用工程，以原貌修復為前提，適度調整原有建物機能，盼以獨特日式建築與良好位置，活化使用成為市區文化資產新亮點。

歷史建築「藍田雅舍」位於南投市彰南路二段，為保存及活化文化資產，南投縣政府文化局今天舉行「南投縣歷史建築藍田雅舍修復及再利用工程」開工祈福儀式，縣府文化局表示，將以原貌修復為前提，並適度調整原有建物機能，導入現代軟硬體功能，盼以獨特日式建築與優越位置，成為南投市區文化資產新亮點。

文化局向中央社記者表示，藍田雅舍目前損壞嚴重，由於位處市區精華地段，先前已有業者探詢活化再利用，此處土地面積668平方公尺、土地使用分區為第1種商業區，修復活化後可規劃為餐飲、咖啡廳等使用。

文化局表示，藍田雅舍經調查研判應為日治時期、1920年建築，為台中地方法院南投出張所（或稱登記所）附屬官舍，提供南投出張所書記及眷屬居住安排使用，建築構造形式為獨棟的判任官甲種官舍，戰後曾為縣府員工宿舍，目前已無人居住。

文化局表示，藍田雅舍2020年登錄公告為歷史建築，因久無人居，屋體多處破損、內部蟲蛀、塌陷嚴重，急需儘速修復，這次修復工程經費約新台幣2400萬元，文化部文化資產局補助60%、縣府配合款40%，規劃設計及施工由文化局執行，預計明年12月底前完工。

文化局表示，藍田雅舍為獨棟日式建築，現場保有黑瓦，屋面板採密鋪方式，防水層是油毛氈，這樣的屋頂構造多半可出現於日治時期建築，因地點鄰近武德殿、警察官舍區，推論應為日治時期相關官舍建築，建物原始構造特色保存良好，為南投市少數早期日式建築。

文化局表示，藍田雅舍建築居住空間為前方較大的客間，及後方2間較小居間，客間規模較大，設有床之間、押入等，並設有緣側，客間緊鄰後方居間，以緣側接並可通往便所、台所，整體空間配置精簡、具使用彈性，平面配置近似方形，有利居住空間安排。

日式建築 南投縣 文化局

