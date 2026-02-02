影／一年一度台中天津年貨大街封街10天 農曆年逛街攻略看這

迎接農曆新年，一年一度的台中市「天津年貨大街」將熱鬧開跑，今年將從2月6日起，連續10天封街舉辦，現場有上百家攤商、各式年節美食、伴手禮與趣味商品，希望能提供給市民吃、喝、玩、樂一次滿足的年貨市集，轄區第二警分局將配合執行交通疏導作業，提醒民眾多利用大眾運輸工具前往。

天津年貨大街疏導管制措施及交通資訊如下：

2月6日（五）至2月15日（日）為期10天，活動採取封街方式舉辦。

(一) 管制時間：

一、2月5日（活動前一日）下午3時至零時。

二、2月6日至2月15日。（平日下午1時30分至晚間10時、假日上午11時至10時30分）

(二) 管制路段：

一、天津路2段（中清路至梅川西路），不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口

二、活動期間，其兩側路邊及週邊停放車輛淨空，活動範圍場地汽、機車全面禁止通行。

(三) 汽車停車場位置與資訊：

一、山西停車場：北平路與山西路口，距離150公尺。

二、Times山西路2停車場：山西路與文昌一街，距離250公尺。

三、CITY PARKING城市車旅停車場(全聯山西站)：山西路與北平路，距離150公尺。

四、東義停車場：北平路與文昌一街路口，距離250公尺。

五、中清路地下停車場：曉明女中旁，距離150公尺。

六、大榕樹停車場：武昌路與陝西東五街，距離300公尺。

七、武漢二站停車場：武漢路與中清路，距離400公尺。

八、CITY PARKING城市車旅停車場(中清寶家站)：中清路與北平路，距離250公尺。

九、天使驛站停車場：青島路與文昌東三街，距離300公尺。

十、楓康天津站停車場：梅川東路與天津路，距離50公尺。

十一、Times 台中青島西街停車場：北平路與青島西街，距離50公尺。

十二、青島停車場：青島路近文昌一街，距離350公尺。

十三、Times青島停車場：青島路近文昌一街，距離350公尺。

(四) 大眾交通運輸資訊：

一、公車：「天津路商圈」下車，搭乘6、6副、29、32、33、61、86、86E、86W、850、101、108、500、500跳蛙、500延、500延區2、500延區3、525、綠4、綠4延公車，步行1分鐘即到達。

二、捷運：「中清文心站」下車，沿中清路方向往市區步行約700公尺約5分鐘可到。

第二分局特別提醒，活動期間停車位有限，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往最為便利。機車族可將車輛停放於立人國小周邊場人行道或捷運文心中清站停車場；若停放於騎樓或人行道，需為3公尺以上空間，並依規定垂直停放且保留行人通行動線，避免違規受罰，共同維護良好交通秩序。