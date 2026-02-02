台中天津年貨大街將登場 警方規劃疏導管制措施
台中天津年貨大街將自6日起於天津商圈連續10天封街舉辦，台中市警察局第二分局今天公布相關疏導管制措施，管制路段為北區天津路二段（中清路至梅川西路之間）。
天津年貨大街將自6日起至15日於天津商圈登場，連續10天封街舉辦，現場集結上百家攤商，網羅各式年節美食、伴手禮與趣味商品，讓民眾提前感受濃厚年節氛圍，歡喜迎接馬年到來。
因應活動期間湧入的人潮及車流，中市警二分局為確保周邊道路順暢與行人安全，將結合義交人員執行交通疏導與管制勤務，並提前公告相關交通管制與停車資訊，呼籲民眾多加留意並配合現場指引。
二分局說明，管制路段為天津路二段（中清路至梅川西路），不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口。活動期間管制路段兩側路邊及周邊停放車輛淨空，活動範圍場地汽、機車全面禁止通行。
至於管制時間，二分局表示，在5日活動前一天，從下午3時至晚上12時進行管制。活動期間，平日管制時間為下午1時30分至晚上10時；假日則從上午11時至晚上10時30分。
第二分局特別提醒，活動期間停車位有限，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往最為便利。機車族可將車輛停放於立人國小周邊人行道或捷運文心中清站停車場；若停放於騎樓或人行道，須為3公尺以上空間，並依規定垂直停放且保留行人通行動線，避免違規受罰，共同維護良好交通秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言