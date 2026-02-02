移民署服務列車到台中新住民 拜訪3位在地打拚新住民代表

移民署副署長謝文忠今天邀大陸委員會參事楚恆惠、海峽交流基金會法律處代理處長李南勲、台中市政府民政局副局長陳寶雲等人到台中，走春拜訪3位在地打拚的新住民代表，包括以回收木藝打造永續生活的藝術家黎家榮、用川味料理撐起家庭的曹樹琼，及在藝術教育界發光發熱的阮芳誼。

來自香港的新住民創作者黎家榮，21歲來台發展，歷經珠寶、裝修、時裝與餐飲等多元領域洗禮，最終在台中落地生根，創立品牌工作室 C.L Studio，以回收木材、漂流木與老屋拆卸木料為創作素材，將廢棄資源轉化為兼具美感與實用性的燈飾與生活小物，實踐永續設計理念。

「台灣女婿」黎家榮表示，台灣自由開放的創作環境，讓藝術家能安心逐夢。以作品呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的目標，包括「責任消費與生產」、「永續城市」、「氣候行動」與「陸域生態」。其與台電合作的「礙子燈飾」等作品更獲業界肯定，展現循環經濟的無限可能。

來自重慶的新住民曹樹琼，婚後定居台中市大雅忠義社區，近年丈夫罹患阿茲海默症，她為兼顧家庭照顧與經濟來源，在市場內開設川味食堂「眷眷山村餐館」，以熟悉的好手藝撐起家庭，也為社區帶來溫暖與美味。

持有中餐及飲料調製技術士證照的她，憑藉專業與好口碑，餐館迅速成為地方人氣店家。她說看到大家喜歡自己的料理，就覺得很幸福。

畢業於越南國立同塔大學美術教育系的阮芳誼，來台已逾10年，她積極學習台灣的文化與生活方式，同時也精進自身母語與藝術專長。

她目前在台中市多所國小擔任越南語母語及華語補救教學老師。結合藝術與教育專業，她教孩子語言，更引導學生認識越南文化，讓多元文化在校園中自然萌芽。