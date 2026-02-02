揮毫贈春聯民眾大排長龍索取 台中市議長寫下「馬」字

台中市議長張清照每年邀書法老師在服務處前揮毫寫春聯，送給鄉親添喜氣，已連辦10多年，今天一早吸引許多人排隊索取，議長也寫下「馬」，祝福大家做事「ㄧ馬當先、馬到成功」，今年「馬上發財、馬上有錢」。

揮毫活動今天上午9點30分開始，很多人一早到場等候，議長服務處前大排長龍等待。今年共請陳志聲、蔡篤釗、李榮鈞、陳世澤、楊金村、周慶芳、卓彩雲、楊隆明、施嬉滿、施德昌、謝愛卿、劉振興等12位書法老師，每人各有擅長的字體，有的寫行書，有的隸書或草書、楷書等，有民眾還準備吉祥字句，希望藉由書法老師的墨寶，替自己家宅祈福。

張清照也依照慣例，提起毛筆寫下「馬」字，祝福大家不管事業、前途都ㄧ馬當先；現場由書法老師一人寫下ㄧ幅四字祝福語，有馬上封候、龍馬精神、駿馬奔騰等。張清照表示，希望今年馬年，大家都能有「龍馬精神」，做什麼事都能一馬當先，馬到成功，還祈求今年經濟能夠起飛，讓大家都「馬上有錢」、「馬上發財」。