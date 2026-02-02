快訊

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

聽新聞
0:00 / 0:00

揮毫贈春聯民眾大排長龍索取 台中市議長寫下「馬」字

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議長張清照今天邀書法老師現場揮毫寫春聯，已連辦10多年，今天一早吸引大批鄉親排隊索取，議長也寫下「馬」字。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市議長張清照今天邀書法老師現場揮毫寫春聯，已連辦10多年，今天一早吸引大批鄉親排隊索取，議長也寫下「馬」字。圖／中市議長張清照服務處提供

台中市議長張清照每年邀書法老師在服務處前揮毫寫春聯，送給鄉親添喜氣，已連辦10多年，今天一早吸引許多人排隊索取，議長也寫下「」，祝福大家做事「ㄧ馬當先、馬到成功」，今年「馬上發財、馬上有錢」。

揮毫活動今天上午9點30分開始，很多人一早到場等候，議長服務處前大排長龍等待。今年共請陳志聲、蔡篤釗、李榮鈞、陳世澤、楊金村、周慶芳、卓彩雲、楊隆明、施嬉滿、施德昌、謝愛卿、劉振興等12位書法老師，每人各有擅長的字體，有的寫行書，有的隸書或草書、楷書等，有民眾還準備吉祥字句，希望藉由書法老師的墨寶，替自己家宅祈福。

張清照也依照慣例，提起毛筆寫下「馬」字，祝福大家不管事業、前途都ㄧ馬當先；現場由書法老師一人寫下ㄧ幅四字祝福語，有馬上封候、龍馬精神、駿馬奔騰等。張清照表示，希望今年馬年，大家都能有「龍馬精神」，做什麼事都能一馬當先，馬到成功，還祈求今年經濟能夠起飛，讓大家都「馬上有錢」、「馬上發財」。

這場活動由張清照服務處與清水生活美學協會合辦，張清照議長也是清水生活美學協會的理事長，重視文化傳承，常舉辦民俗、藝文活動傳承文化。

台中市議長張清照今天邀書法老師現場揮毫寫春聯，已連辦10多年，今天一早吸引大批鄉親排隊索取。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市議長張清照今天邀書法老師現場揮毫寫春聯，已連辦10多年，今天一早吸引大批鄉親排隊索取。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市議長張清照今天邀書法老師現場揮毫寫春聯，已連辦10多年，今天一早吸引大批鄉親排隊索取，議長也寫下「馬」字。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市議長張清照今天邀書法老師現場揮毫寫春聯，已連辦10多年，今天一早吸引大批鄉親排隊索取，議長也寫下「馬」字。圖／中市議長張清照服務處提供

台中市 春聯

延伸閱讀

新竹市「駿馬迎福」春聯開放索取 民眾大排長龍迎新年

金馬獎座現身警分局前 林口揮毫迎春人潮爆棚

彰化書法名家揮毫義賣助伯立歐家園 這幅作品28萬多賣出

「馬尼多多」最夯！林志潔邀書法老師揮毫與市民共享年味

相關新聞

揮毫贈春聯民眾大排長龍索取 台中市議長寫下「馬」字

台中市議長張清照每年邀書法老師在服務處前揮毫寫春聯，送給鄉親添喜氣，已連辦10多年，今天一早吸引許多人排隊索取，議長也寫...

開箱豪宅 謝典霖：消除質疑衝聲量

彰化縣議會議長謝典霖與網紅合拍影片，曝光位在溪州、占地約700坪的謝家豪宅，引來網友質疑炫富。謝典霖指出，此舉是希望消除...

佛光山惠中寺暨中區道場寒冬送暖 27年近5萬福田戶受惠

佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，於2月1日在惠中寺舉辦2026年「人間有情‧佛光有愛」慶祝法寶節寒冬送暖活動。...

台中海線拔蘿蔔活動吸引2000人響應 今年特設親子區

台中市議員楊典忠與海線社團第二年舉辦迎春好彩頭拔蘿蔔活動，今天再次吸引2000人參加，楊典忠說，去年活動中很多家長反映，...

台中「物調券」吸引全台取經 他透露今年首波這個時間推出

台中市政府每次發放「物調券」都吸引大批民眾排隊等待，商家也歡喜配合提出優惠，有效刺激底市場、夜市與商圈底層經濟。經濟發展...

台中觀光城市品牌成果 從海線到國際、打造旅遊標地

台中市府觀光旅遊局長期布局，台中觀光城市品牌逐步成形，從重大觀光建設落地、海線觀光再升級，到台中國際航線拓展與永續旅遊接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。