佛光山惠中寺暨中區道場寒冬送暖 27年近5萬福田戶受惠
佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，於2月1日在惠中寺舉辦2026年「人間有情．佛光有愛」慶祝法寶節寒冬送暖活動。恭請佛光山慈善院長依來法師蒞臨指導，活動致贈關懷金與生活物資予台中地區1,450戶福田戶，陪伴弱勢家庭溫馨迎接新年。
立法院副院長江啟臣、台中市政府民政局長吳世瑋、社會局長廖靜芝、文化局長陳佳君，以及多位立委、市議員、區長、里長與企業家等贊助功德主共襄盛舉。
中區總住持覺居法師領眾誦經，並恭讀佛光山開山祖師星雲大師〈廣結善緣祈願文〉，祈願佛陀慈悲護佑，讓人間充滿光明與善緣。法師開示佛陀成道因緣，說明臘八粥象徵融合眾緣、關懷社會，期盼藉由法寶節活動，提升福田戶向上信心，促進社會和諧。
秉持星雲大師「以慈悲喜捨弘化人間、福利社會」的願心，佛光山慈悲基金會與惠中寺暨中區道場，自921地震賑災以來，持續推動寒冬送暖活動，27年來已嘉惠中部地區近5萬戶福田戶，善行不輟。
江啟臣致詞表示，走進惠中寺便感受到溫暖與光明，他肯定惠中寺長年投入公益慈善，是安定社會的重要力量。吳世瑋則代表市長盧秀燕感謝佛光山長期照顧弱勢，延續佛陀慈悲的精神，溫暖人心。
依來法師感謝各界以愛心參與寒冬送暖，並轉述星雲大師「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」的悲願，期勉大眾以慈悲心累積永恆的生命財富，將愛心持續傳遞。
活動現場播放星雲大師弘法影片，廖靜芝頒發感謝狀。惠中寺法師與義工發放物資、春聯、小紅包與臘八粥，並協助行動不便者。人間大學薩克斯風演奏與惠中合唱團獻唱，讓福田戶感受人間佛教的溫暖與祝福。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言