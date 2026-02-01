佛光山惠中寺暨中區道場寒冬送暖 27年近5萬福田戶受惠

佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，於2月1日在惠中寺舉辦2026年「人間有情．佛光有愛」慶祝法寶節寒冬送暖活動。恭請佛光山慈善院長依來法師蒞臨指導，活動致贈關懷金與生活物資予台中地區1,450戶福田戶，陪伴弱勢家庭溫馨迎接新年。

立法院副院長江啟臣、台中市政府民政局長吳世瑋、社會局長廖靜芝、文化局長陳佳君，以及多位立委、市議員、區長、里長與企業家等贊助功德主共襄盛舉。

中區總住持覺居法師領眾誦經，並恭讀佛光山開山祖師星雲大師〈廣結善緣祈願文〉，祈願佛陀慈悲護佑，讓人間充滿光明與善緣。法師開示佛陀成道因緣，說明臘八粥象徵融合眾緣、關懷社會，期盼藉由法寶節活動，提升福田戶向上信心，促進社會和諧。

秉持星雲大師「以慈悲喜捨弘化人間、福利社會」的願心，佛光山慈悲基金會與惠中寺暨中區道場，自921地震賑災以來，持續推動寒冬送暖活動，27年來已嘉惠中部地區近5萬戶福田戶，善行不輟。

江啟臣致詞表示，走進惠中寺便感受到溫暖與光明，他肯定惠中寺長年投入公益慈善，是安定社會的重要力量。吳世瑋則代表市長盧秀燕感謝佛光山長期照顧弱勢，延續佛陀慈悲的精神，溫暖人心。

依來法師感謝各界以愛心參與寒冬送暖，並轉述星雲大師「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」的悲願，期勉大眾以慈悲心累積永恆的生命財富，將愛心持續傳遞。