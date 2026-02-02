開箱豪宅 謝典霖：消除質疑衝聲量

彰化縣議會議長謝典霖與網紅合拍影片，曝光位在溪州、占地約七百坪的謝家豪宅，引來網友質疑炫富。謝典霖指出，此舉是希望消除外界質疑，也藉此拉抬網路聲量，以爭取議長連任；而其胞姊、國民黨立委謝衣鳯則指出，開箱純屬弟弟個人行為。

謝典霖與網紅「億百豪森」開箱影片，屋內設有挑高室內籃球場、恆溫大酒櫃及視聽室等設施。進門即可見一大間酒櫃，謝典林估計可存放三百至四百瓶名酒；三樓挑高設計的籃球場，空間可延伸至四樓，謝典林說設球場是為了兒子。

影片中，謝典霖也解釋說，彰化的土地其實不貴，這棟如果在台北，大概就一般人的家庭；相關說法曝光後，引來網友批評。對於外界評論，謝典霖指出，每逢選舉期間，謝家位於溪州的住宅「白宮」都成為被攻擊目標，這次乾脆主動攤在陽光下，讓外界知道「白宮裡面到底長什麼樣子」。謝典霖也坦言正要爭取議長連任，希望藉由影片順勢拉高網路聲量。

謝典霖說，家裡有自己的事業，並非靠政治賺錢，「想藉由影片來說是合法取得」。他強調說，因為土地相較便宜，土地加上房子建材，房子蓋起約四、五千萬元，這種價格的房子在台中、台北都算不上是豪宅。

謝衣鳯去年十二月表態角逐彰化縣長，但謝典霖仍積極爭取議長連任，外界認為兩人在政治布局上存在競合關係，兩者只能取其一。

謝典霖在此時曝光豪宅開箱影片，有政壇人士解讀可能想阻斷謝衣鳯參選縣長、有助自己連任，但謝典霖否認。謝衣鳯則指出，開箱事件與她選縣長無關，姊弟政治經營方式本來就各有方式，她仍全力爭取國民黨內縣長提名。