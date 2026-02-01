王惠美拿麥克風「催單」 15位書法名家作品28.8萬競標公益開紅盤

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
迎接農曆春節，由伯立歐長照財團法人主辦的迎新春公益活動上，15位書法名家共同創作的大型書藝作品「駿馬開程」進行熱烈競標。彰化縣長王惠美站上台，親自為競標加油助威，現場氣氛瞬間沸騰，掌聲不斷，價格從10萬元一路喊價，最終由康博集團以28萬8000元得標，將書法與公益的熱度推向高潮。

王惠美在台上全程妙語連珠，拿麥克風「催單」，「還有我簽名耶，收藏更有價值」、「放你家最適合啦」、「你上市公司老闆，加多一點啦」台下企業主笑著加碼。競標一度在19萬8000元卡住，最後喊到22萬8000元才打開局面，王惠美說「再不喊，我就20萬抱回家啦」。最終全程連喊8次以26萬8000元成交，但王惠美接受訪問時口誤說成28萬8000元，得標者也樂於接受，成了「美麗的錯誤」。

王惠美表示，彰化長年深耕書法藝術，是書法文化重鎮，書法學會理事長吳肇勳及多位名家熱情參與，推廣書法向下扎根。此次活動除春聯義賣、藝品認購外，也結合愛心義賣，所得將全數投入伯立歐第二期家園籌建，支持身心障礙者照護服務，落實公私協力。

伯立歐家園創辦人暨董事長陳忠盛表示，王縣長自擔任立委以來一路支持，加上顧問團整合社會資源出錢出力，第一期工程已於今年1月落成，但後續仍有2000多萬元資金缺口，盼社會大眾持續支持，為年老孤苦無依的重度身障者及失能失智長者打造安身立命的家園。

康博集團總裁吳俊毅標得大師級的書藝作品後表示，集團秉持「善事做越多、好運就越多」理念，長期支持伯立歐家園，也感謝顧問團的付出。彰化縣書法學會理事長吳肇勳表示，義賣活動讓書法延續藝術溫度，也實際照顧社會弱勢族群。

迎接農曆春節，由伯立歐長照財團法人主辦的迎新春公益活動上，15位書法名家共同創作的大型書藝作品「駿馬開程」進行熱烈競標。記者林敬家／攝影
迎接農曆春節，由伯立歐長照財團法人主辦的迎新春公益活動上，15位書法名家共同創作的大型書藝作品「駿馬開程」進行熱烈競標。記者林敬家／攝影

