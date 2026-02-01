佛光山惠中寺寒冬送暖 江啟臣藉臘八粥食材和火候喻這件事

佛光山台中惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，今在惠中寺三樓大殿舉辦慶祝法寶節暨寒冬送暖活動，立法院副院長江啟臣藉著惠中寺提供的臘八粥表示，臘八粥不僅是一碗粥，多樣食材的融合象徵社會包容，火候的調配則代表和諧共處的節奏，並感謝惠中寺長期深耕大台中，在寒冬中伸出援手提供物資與便利。

惠中寺贈送1千4百戶福田戶物資箱和每戶3千6百元關懷金，還提供熱騰騰的臘八粥享用。佛光山慈悲社會福利基金會中區執行長陳碧月說，感謝眾多企業團體與善心人士長期支持與慷慨解囊，中部地區除惠中寺外，也已陸續於妙法寺、豐原禪淨中心、福山寺、員林講堂、雲林講堂、清德寺及集集國中等地發放物資，關懷2千5百戶福田家庭，受惠人數逐年成長，展現社會善的循環與延續。

江啟臣致詞說，走進惠中寺便感受到溫暖與光明，很肯定惠中寺長年投入公益慈善，是安定社會的重要力量。雖然戶外透著寒意，但在惠中寺、佛光人與人間佛教的薰陶下，讓現場充滿溫暖。

民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席，他感謝佛光山長期照顧弱勢，延續佛陀慈悲精神，溫暖人心，也肯定惠中寺長期投入公益關懷，為社會帶來安定力量。