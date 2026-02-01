彰化書法名家揮毫義賣助伯立歐家園 這幅作品28萬多賣出

彰化縣伯立歐長照財團法人、彰化縣文化局與彰化縣書法學會合辦的「筆墨傳祝福・義賣暖新春」公益活動今天在縣立美術館前廣場舉行，縣長王惠美說，書法名家現場揮毫義賣，不僅推廣書法，也幫助籌建伯立歐第二期家園，為社會注入更多行善的力量。

彰化縣長王惠美、彰化縣書法學會理事長吳肇勳及多位資深書法名家上午共同開筆揮毫義賣，還有伯立歐家園創辦人暨董事長陳忠盛、伯立歐顧問團長楊奕強等人參與。

王惠美說，彰化是書法藝術深耕的重要基地，今天活動除了春聯義賣、藝品認購外，義賣所得將用於籌建伯立歐第二期家園，展現文化與公益交織成的溫暖能量。

王惠美說，伯立歐長照財團法人長期投入身心障礙者照護服務，為小兒麻痺夥伴提供有尊嚴的晚年，伯立歐家園第一期工程已於今年1月落成，但仍有2400多萬元經費缺口待補足。本次活動義賣所得將全數作為伯立歐第二期家園籌建經費，盼能拋磚引玉，以實際行動支持身心障礙者照護服務。

陳忠盛表示，感謝王縣長從擔任立委時期，一路上不離不棄的支持，自2020年起每年邀請許多藝術家提供藝術品義賣，籌措伯立歐家園的成立資金，也感謝楊奕強團長成立伯立歐顧問團，結合社會資源出錢出力。

今日也規劃15位書法名家共同創作大型書藝作品「駿馬開程」義賣，由康博集團以28萬8千元得標，康博集團總裁吳俊毅表示，集團秉持著善事做越多、好運就越多的理念，長期支持建設伯立歐家園，也祝福彰化鄉親都能健康、平安、發大財。