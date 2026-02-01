台中海線拔蘿蔔活動吸引2000人響應 今年特設親子區

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員楊典忠與海線社團第二年舉辦迎春好彩頭拔蘿蔔活動，今天再次吸引2000人參加。圖／市議員楊典忠提供
台中市議員楊典忠與海線社團第二年舉辦迎春好彩頭拔蘿蔔活動，今天再次吸引2000人參加，楊典忠說，去年活動中很多家長反映，因參與人數多，小朋友經驗不足，今年特別開闢親子區給小朋友拔，讓大家都能體驗到拔蘿蔔的樂趣。

楊典忠表示，冬季正值白蘿蔔盛產期，口感最佳，去年在清水區清海國中旁農地舉辦拔蘿蔔活動，獲得海線民眾熱情迴響，近期更陸續接獲不少民眾來電詢問是否再度舉辦，主辦單位早在去年底秋收後、農閒期間栽種蘿蔔，趕在農曆年前採收，今天邀請鄉親全家總動員，一起下田拔蘿蔔。

楊典忠說，考量活動會有許多家長攜帶孩子參與，特別協調農民地主開闢親子拔蘿蔔專區，他呼籲，大家都要支持在地農產品，希望市府要提高國中小學生營養午餐品質，多採用在地食材，照顧國中小學生營養午餐，不該有公、私立差別待遇。

台中市議員楊典忠與海線社團第二年舉辦迎春好彩頭拔蘿蔔活動，今天再次吸引2000人參加。圖／市議員楊典忠提供
