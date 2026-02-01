彰化議長開箱豪宅 球星還在挑高室內籃球場練球

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣議長謝典霖昨天為網紅開箱謝家豪宅，還說「這若在台北只是一般人家庭」。 圖／取自billion.haoson IG
彰化縣議長謝典霖昨天為網紅開箱謝家豪宅，還說「這若在台北只是一般人家庭」。 圖／取自billion.haoson IG

彰化縣議長謝典霖昨天為網紅開箱謝家豪宅， 700坪豪宅內不僅有室內籃球場，還可看到球星在練球，設球場原來是為了兒子，還有一整排恆溫酒櫃，極盡奢華，謝典林卻說「這在台北只是一般人家庭」，再次引發熱議。

謝家在彰化溪州鄉的豪宅一直都是選舉熱門話題，謝典霖的姐姐立委謝衣鳯本屆選立委時，謝家豪宅早就成為當時綠營對手吳音寧陣營砲轟標的，而謝衣鳯已表態選彰化縣長，原也有意選縣長的謝典霖上個月才鬆口說「不選縣長了，仍選議員」，謝家姐弟動向眾所矚目。

雖謝家豪宅不斷被放大檢視，但個性率直的謝典林早就不避諱談謝家豪宅，不僅在個人臉書多次讓豪宅入鏡，昨天更為網紅「億百豪森」開箱介紹自家豪宅。

謝典林為網紅介紹自家700坪豪宅，說自己的使用空間約140坪，還有挑高室內籃球場，謝典林說會蓋籃球場是因兒子開始在打籃球，希望讓兒子把家裡當成有趣的地方，豪宅內還有豪華視聽室、及可存放數百瓶酒的恆溫酒櫃、撞球間等。

謝典林說，因父親有建設公司，蓋房子比較省，而且溪州土地也不貴，還說「這若在台北只是一般人家庭」，此話一說，讓網紅也吐槽說「睜眼說瞎話」、「誰家會有室內籃球場」。

影音一出，網友熱議，有人說「第一次看到公職人員炫富，多拍一點拜託」、「用這種種炫富方式敗票，真是世界奇觀」、「台北一般人是買不起房子的」。

彰化縣議長謝典霖昨天為網紅開箱謝家豪宅， 700坪豪宅內還有室內籃球場，讓人咋舌。圖／取自billion.haoson IG
彰化縣議長謝典霖昨天為網紅開箱謝家豪宅， 700坪豪宅內還有室內籃球場，讓人咋舌。圖／取自billion.haoson IG

謝典林 網紅

