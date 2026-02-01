台中「物調券」吸引全台取經 他透露今年首波這個時間推出

台中市政府每次發放「物調券」都吸引大批民眾排隊等待，商家也歡喜配合提出優惠，有效刺激底市場、夜市與商圈底層經濟。經濟發展局長張峯源上午表示，此模式引起全台多個縣市模仿，甚至外島澎湖也來交流取經，經發局為延續消費熱度，已著手規畫新一年度物調券發放計畫，今年首波發放預計4月底或5月初就會登場。

張峯源說，物調券不只是一張現金券，更是串聯民眾、攤商與政府的橋樑，成功經驗迅速擴散，全台已有新竹市、彰化市、雲林縣、花蓮縣、台東縣、宜蘭市、新北市等7個縣市，依據在地特色推出加倍券、商圈券或抵用券措施。此外，台北市、高雄市、台南市及澎湖馬公市公所也主動交流取經。對此，市府十分樂於分享政策經驗，讓物調券成為全台振興經濟的指標性案例。

他說，這個政策起於市長盧秀燕希望振興疫後微型商家生計的思考，因此2023年推出發放「物調券」的設計。利用把「小錢變大錢」的消費概念，市民只要用現金即可兌換紙本券，但消費能力一下就放大一倍，且幾乎沒有門檻限制。

張峯源透露，政策推出後，因為市民、商家響應熱烈，好評不斷，許多民代紛替服務區內的商圈和市場爭取，適用場域已從最初約70處，擴大至逾100處，每次在各地發放時，都必須特別規畫發放地點，才能維護好秩序。