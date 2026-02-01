台中「物調券」吸引全台取經 他透露今年首波這個時間推出

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府「物調券」政策成功，經濟發展局長張峯源說概念起於市長盧秀燕希望振興疫後微型商家生計的思考。圖／台中市政府提供
台中市政府「物調券」政策成功，經濟發展局長張峯源說概念起於市長盧秀燕希望振興疫後微型商家生計的思考。圖／台中市政府提供

台中市政府每次發放「物調券」都吸引大批民眾排隊等待，商家也歡喜配合提出優惠，有效刺激底市場、夜市與商圈底層經濟。經濟發展局長張峯源上午表示，此模式引起全台多個縣市模仿，甚至外島澎湖也來交流取經，經發局為延續消費熱度，已著手規畫新一年度物調券發放計畫，今年首波發放預計4月底或5月初就會登場。

張峯源說，物調券不只是一張現金券，更是串聯民眾、攤商與政府的橋樑，成功經驗迅速擴散，全台已有新竹市、彰化市、雲林縣、花蓮縣、台東縣、宜蘭市、新北市等7個縣市，依據在地特色推出加倍券、商圈券或抵用券措施。此外，台北市、高雄市、台南市及澎湖馬公市公所也主動交流取經。對此，市府十分樂於分享政策經驗，讓物調券成為全台振興經濟的指標性案例。

他說，這個政策起於市長盧秀燕希望振興疫後微型商家生計的思考，因此2023年推出發放「物調券」的設計。利用把「小錢變大錢」的消費概念，市民只要用現金即可兌換紙本券，但消費能力一下就放大一倍，且幾乎沒有門檻限制。

張峯源透露，政策推出後，因為市民、商家響應熱烈，好評不斷，許多民代紛替服務區內的商圈和市場爭取，適用場域已從最初約70處，擴大至逾100處，每次在各地發放時，都必須特別規畫發放地點，才能維護好秩序。

他說，雖然政策成功，但是市府仍持續優化發放的方式，以能吸引更多的市民和店家參與，把商機擴大，以進一步活絡底層經濟。

台中市政府「物調券」政策成功，每次發放都吸引民眾大排長龍、爭相兌換。圖／台中市政府提供
台中市政府「物調券」政策成功，每次發放都吸引民眾大排長龍、爭相兌換。圖／台中市政府提供
台中市政府「物調券」政策成功，店家也高興。圖／台中市政府提供
台中市政府「物調券」政策成功，店家也高興。圖／台中市政府提供

