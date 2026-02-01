近50年梧棲納骨塔「強筋健骨」完工 中市府投入近千萬耐震補強

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
近50年台中梧棲納骨塔「強筋健骨」完成，中市府投入近千萬耐震補強，打造安心追思空間。圖／台中市民政局提供
近50年台中梧棲納骨塔「強筋健骨」完成，中市府投入近千萬耐震補強，打造安心追思空間。圖／台中市民政局提供

台中市梧棲納骨塔民國66年建成，為地下1層、地上7層的八角形建築物，使用迄今近50年，因原耐震設計標準較低，經評估鑑定需進行耐震補強。台中市政府投入總經費997萬1000元，去年底已完工，全面提升建築安全與使用韌性。

台中市民政局副局長彭岑凱日前視察補強成果，肯定台中市生命禮儀管理處用心投入與品質把關，強調市府將持續以最高標準守護市民追思祭祀場域，確保先人安息、民眾安心。

彭岑凱表示，梧棲納骨塔設有7397個櫃位，館內通道狹窄、動線複雜，耐震補強工程須在確保櫃位安全及維持既有服務不中斷的前提下推動，施工難度高。此次施工團隊克服空間受限與繁瑣工序等挑戰，落實安全維護、動線管理及施工品質控管，讓工程得以在兼顧民眾追思需求下如期完成。他感謝生管處周延規劃與協調，及議長張清照協助地方爭取預算、市議會對預算的支持。

生管處說明，此次梧棲納骨塔耐震補強工程，考量建物內部設有大量櫃位且通道狹窄，施工時須兼顧安全與使用需求，採用外掛式速度型制震器作為補強方案，建築物一至四樓外牆各施作4處Type-A速度型制震器，提升耐震性能並強化整體結構穩定性。針對一至六樓走廊外梁長期受海風侵蝕與鹽害影響，採碳纖維補強工法加固，降低劣化風險，同步完成納骨塔內外全面油漆粉刷，改善外觀與防護效果，延長建築物耐用年限。

台中市 納骨塔 建築

