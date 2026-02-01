快訊

經典賽／波多黎各球星參賽被擋 棒協會長開嗆美國是多想拿金牌

曹雅雯暴瘦到認不出！素顏露面「瘦到兩頰凹陷」嚇壞粉絲

具俊曄守候大S墓前近一年 韓綜全記錄「一句話」逼哭觀眾

台中觀光城市品牌成果 從海線到國際、打造旅遊標地

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安媽祖大安港媽祖文化園區，夜間點燈氛圍幽靜美麗。圖／台中市觀旅局提供
台中市大安媽祖大安港媽祖文化園區，夜間點燈氛圍幽靜美麗。圖／台中市觀旅局提供

台中市府觀光旅遊局長期布局，台中觀光城市品牌逐步成形，從重大觀光建設落地、海線觀光再升級，到台中國際航線拓展與永續旅遊接軌國際，成果持續累積、亮點浮現。觀旅局長陳美秀表示，歷經3任市長、跨越多年努力推動的「台中海洋館」正式營運，是中台灣觀光發展的重要里程碑。

館內以「開放式缸體」打造沉浸式體驗，讓民眾彷彿走進海洋世界，其中全國規模最大的水母主題展區，以夢幻療癒氛圍成為熱門打卡亮點，成功吸引親子家庭、年輕族群與外縣市旅客造訪，也帶動台中海線整體旅遊熱度，形成串聯周邊景點的全新漫遊路線。

觀旅局說明，海線的大安港媽祖文化園區，在市府團隊推動下展現新風貌。園區核心亮點—高達30公尺的巨型媽祖雕像，透過公私協力與民間捐贈模式克服重重挑戰，順利推動工程，預計於115年第3季完工。未來園區將結合招商引資、夏季水域活動及多元文化策展，轉型為融合宗教文化、濱海景觀與休閒遊憩的複合式觀光空間。

陳美秀表示，台中已逐漸成為國際旅客造訪台灣的重要門戶。台中國際機場航線拓展成果亮眼，目前已開航及航空公司正式宣布即將開航的航線共達26條，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門市場，讓國際旅客「飛進台中」更便利。

航線 媽祖

延伸閱讀

土方之亂沒解？國土署再邀全台公會開會 土資業者哽咽：讓我們活下去

騎得安心、租得放心！中市推自行車租賃定型化契約　

海線玩透透！住台中港總統套房逛三井看夕照 下一位幸運兒就是你

全台最高大安媽祖雕像今上梁 歷經13年宣告今年第三季竣工

相關新聞

台中小黃公車填補偏鄉交通 市民滿意度破9成

台中市小黃公車彌補偏鄉公共運輸不足，上路8年多，已拓展到22個行政區、26條路線，截至去年底累計發車33萬班次。交通局調...

台中觀光城市品牌成果 從海線到國際、打造旅遊標地

台中市府觀光旅遊局長期布局，台中觀光城市品牌逐步成形，從重大觀光建設落地、海線觀光再升級，到台中國際航線拓展與永續旅遊接...

廣角鏡／彰化花壇鄉古禮迎親 民眾祝福

彰化縣花壇鄉街頭昨天上午出現古式迎親隊伍，新郎許宸維騎白馬，新娘詹昀霖坐上花轎，還有嫁妝一牛車，沿途鑼鼓喧天，吸引路人目...

其人其事／農三代轉型種苗場 周俊麟攜三子打拚

春節前是家飾盆栽銷售旺季，全台約7成家飾盆栽來自彰化縣瑞豐種苗場，負責人周俊麟曾獲神農獎，但最被地方稱道的是他的3個兒子...

彰化員林代理市長名字的前面加「馬上」 立刻成爆款春聯

生肖馬年說新春吉祥話都要說到馬，除了馬上發財，彰化縣員林市公所今揮毫贈春聯活動，爆款春聯是結合馬年與代理市長賴致富名字的...

年前採買逛好康！豐原糕餅手作嘉年華盛大登場 現場氣氛熱絡

台中市政府推動糕餅產業政策持續展現成效，結合產業行銷與文化體驗的「2026豐原糕餅手作嘉年華」今(31)日於豐原博愛街熱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。