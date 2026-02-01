其人其事／農三代轉型種苗場 周俊麟攜三子打拚

春節前是家飾盆栽銷售旺季，全台約7成家飾盆栽來自彰化縣瑞豐種苗場，負責人周俊麟曾獲神農獎，但最被地方稱道的是他的3個兒子，從資訊、商業金融等系所畢業後成家，都攜妻兒回家鄉田尾當青農，為園藝農業增添生力軍。

66歲的周俊麟是農三代，自永靖高工機械科畢業先到工廠工作兩年，服完兵役準備重返職場卻母親病逝、父親出車禍，70多歲爺爺種水稻無力兼顧，由周俊麟接手父親的種苗場。

周俊麟本來沒打算從事園藝，並未學習相關技巧，接手後只能憑記憶種苗木，結果跟父親經營收入相比銳減9成，不得不另尋出路，他看到園藝同業販售花草種苗，生長周期短而回收率快，決定改為培育花草種苗。

周俊麟多管齊下，向同業學習種花草種苗，整理老家田地當種苗場，配合田尾公路花園發展挑選市場熱度高的花草，摸索約5年找到方向並定位必須「自產自銷」，第一波主打巴西鐵樹、開運竹家飾盆栽大受歡迎。

他進而做組合盆栽和小品盆栽供應中盤商，他繼承父親的瑞豐種苗場成功轉型，2006年獲神農獎，並帶領產銷班員勇奪2011年全國十大績優農業產銷班。

周俊麟的3個兒子都不是主修農業園藝，但自幼耳濡目染，都離開北部都會區回到田尾鄉務農，接受田尾鄉農會輔導，長子周家榮當選印度草根大使，次子周家盛為田尾優秀農民，三子周家宏當選第3屆百大青農。

田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，難能可貴的是三兄弟合力自創品牌，設計送禮自家兩相宜的小品盆栽，注入文創元素打開年輕人的消費市場，提升田尾園藝的質與量。