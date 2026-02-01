聽新聞
台中小黃公車填補偏鄉交通 市民滿意度破9成

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中小黃公車滿意度高。圖／台中市交通局提供
台中小黃公車滿意度高。圖／台中市交通局提供

台中市小黃公車彌補偏鄉公共運輸不足，上路8年多，已拓展到22個行政區、26條路線，截至去年底累計發車33萬班次。交通局調查，去年整體滿意度93.4%，會持續蒐集乘客意見討論路線與班次。

台中市政府2017年開始，考量部分市區公車路線搭乘人數過少、市府補助金額高，推動小黃公車制度，以計程車取代市區客運路線，既能精簡化市區公車班次，也照顧過去市區公車較未覆蓋到的地區；剛實施時僅2條路線，去年底已拓展到26條路線，遍及山、海、屯區。

交通局說明，小黃公車全程免費，每輛可載運3到4人，部分路段採取隨招隨停，不像一般公車僅停靠站點，有更高的乘車彈性，此外民眾搭乘前一天可以電話預約，小黃公車會配合民眾需求派車，確保一定能搭上車。

交通局表示，搭乘小黃公車的族群以55歲以上市民為主，占比54%，20歲以下學生占26%；以搭乘頻率、方式與目的分析，38%的乘客每周搭乘2到3次占大宗，76%乘客採取站牌候車，搭乘目的主要是採買或通學。

交通局長葉昭甫指出，市府每年問卷調查小黃公車各項滿意度，去年整體滿意度93.4%，獲高度肯定，其中又以「駕駛人行駛平穩且注意行車安全」滿意度94.9%最高，車輛內部整潔、駕駛員服務態度親切、車輛乘坐舒適等項目滿意度都在94%以上。

葉昭甫說，小黃公車去年調整多條路線，包含5月起改善黃3、黃10、黃17、黃21、黃24等5條路線，10月起調整黃7發車時間，11月起新增黃20停靠站點，未來會滾動檢討路線與班次。

