彰化埔心鄉年年滾動式檢討設計活動 找回最純粹的年味

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉「找年味」活動有扭蛋等活動，民眾開心與送小提燈的鄉長張佩瑩（右二）合影。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉一連3年舉辦「來埔心找年味」，今年免費玩甩炮、套圈圈，加入流行元素大型扭蛋機，吸引民眾大排長龍體驗，扭蛋打開得到200元連鎖超市提貨券或手表的民眾歡喜不已，直呼新年運氣好。

115年來埔心找年味暨農特產品推廣行銷活動，今下午在埔心兒童公園開幕，60輛餐車和美食攤從飲料、臭豆腐到炸雞，即使午餐過後仍令人食指大動，各攤位前都有人排隊，鄉公所號召鄉內社區參展，例如大華社區展示植物染雞蛋，把貼有可食用植物葉片的雞蛋放入中藥藥汁煮20分鐘，雞蛋表面美麗圖案令人愛不釋手，很多民眾佇足詢問製作方法，要回家親子同做。

配合春節即將來臨，鄉公所邀請書法名家現場揮毫贈春聯，及編織稻草小掃把、毛根開運小盆栽DIY添年味，並設置套圈圈、泡泡足球等遊戲給親子玩，最受歡迎的是大型扭蛋機，鄉公所公布有60支手表、5張提貨券等多項好禮，果然民眾紛紛排隊試手氣，另一個排隊遊戲攤位是甩炮，六年級以上民眾小時候玩過，小朋友很陌生，需家長和工作人員指導技巧，甩響的兒童都很興奮。

鄉長張佩瑩表示，活動結束後鄉公所都做滾動式檢討來調整活動內容，以前有現做菜頭粿，今年保留名家揮毫贈春聯、DIY手作體驗、餐車與在地青年攤位、街頭藝人與歌手表演等項目，增加充氣氣墊、扭蛋機等大型遊樂設施和甩炮，希望陪伴民眾找回年味過好年。

