彰化永靖鄉送春聯 預告兩大公共建設春節後有好消息

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉公所今年送出春聯再創新高紀錄。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉公所今年送出春聯再創新高紀錄。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉公所揮毫贈春聯今年訂出門檻，至少兩張本月統一發票換春聯兌換券1張，最後送出上千幅春聯再創新紀錄，鄉公所並放送好消息，永靖鄉衛福大樓完工，新建圖書館頂樓上梁，新的一年兩大公共建設先後啟用將造福鄉民。

永靖鄉公所在鄉公所前廣場，舉辦115年新春揮毫捐發票贈春聯暨公益義賣活動，邀請沈宗儒、劉建居等16名書法名家揮毫。前兩年鄉公所各送出600多幅、800多幅門聯，怎麼送都不夠，鄉公所被抱怨，今年改採捐今年1月紙本或雲端發票兩張，即可兌換1幅門聯，發票全數捐贈華山基金會等社福團體。

名家寫門聯、春聯的同時，敦厚太鼓團開場表演熱鬧喜氣，永北、新莊、永南、五福等社區接力登台獻舞，隨後音樂家吹奏薩克斯風，讓排隊等拿春聯的民眾感受過年歡樂氣氛。

鄉長魏碩衛發送限量「大吉大利」紅包袋，祝福馬年行大運，也宣布永靖鄉衛政社福大樓完工，內部的日照中心已上網招標營運廠商，社頭鄉立圖書館蓋到第三樓屋頂，今上梁，預計也會很快完工，春節過後永靖鄉兩大公共建設將陸續啟用，有助提升鄉民的生活品質。

