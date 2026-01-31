台灣畜產協會義賣捐款喜樂 彰化喜樂揭水餃餡都用國產豬肉

春節前豬肉需求暢旺，彰化縣是全台養豬規模第三大縣，台灣畜牧協會今移師二林鎮推廣，除了品嘗各式豬肉料理，也義賣國產豬肉，所得全數捐給在地的喜樂保育院，為大啖美食活動注入溫暖。

台灣畜牧協會和二林鎮公所合辦「台灣豬肉安心吃」推廣品嘗活動，品嘗、義賣、展售攤位在二林鎮立圖書館廣場一字擺開，搭配現場播放過年音樂，很多民眾吃完古早味爌肉飯、烤大豬、番挖水耕蔬菜拌豬肉等美食，忍不住多採購豬肉產品準備過年大吃一頓。

台灣畜牧協會常務監事張勝明負責今活動，他說，台灣農民自制力高，完全配合政府做好防疫等措施，民眾出國吃外國豬一定知道台灣豬肉安全、美味，春節即將到來，台灣豬是年菜料理的首選。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝也說，在防疫、健康管理等方面台灣農民很自愛，自動自發做到做好，民眾可完全信賴台灣豬、彰化健康豬。縣政府畜產科長許天耀、二林鎮長蔡詩傑都感謝台灣畜牧協會到彰化縣推廣國產豬肉兼做公益，為台灣肉品行銷建立良好形象。