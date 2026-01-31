彰化社頭鄉里樂公園啟用創造三贏 下個規畫目標已訂定

歷時近3年，彰化縣社頭鄉第一座大型共融式親子公園今啟用。鄉長蕭浚二表示，這座公園啟用創造三贏，鄉公所將繼續爭取補助，為鄉民興建運動中心等休憩設施，完善社頭鄉公共建設以提高生活品質。

社頭鄉號稱「襪織的故鄉」，社頭珍珠芭樂也遠近馳名，鄉公所以在地產業特色在共融式親子公園先建造一座耶誕襪造型大型遊具，今開啟芭樂造型的大型遊具，在遊具草坪區等待的小朋友一窩蜂進入遊具區攀爬、溜滑梯，相當開心。

鄉長蕭浚二說，里樂公園用地原地主為社頭天門宮，地目是公園預定地，3年前借給鄉公所興建兒童交通公園、織襪遊戲區，鄉公所評估既是公園預定地無法變更用途，不如賣給鄉公所整體規畫，獲崙仔庒天門宮管理委員會同意，以協議價購方式把面積約5千坪土地賣給鄉公所，本月完成相關過戶手續。

蕭浚二表示，感謝社頭鄉公所團隊專業規畫，鄉民代表會主席陳慶福及各鄉代支持，立法委員陳素月幫忙爭取補助，及天門宮主任委員陶傳淮大力促成，催生社頭鄉第一座大型公融式親子公園，創造三贏局面，哪三贏？興建里樂公園帶來快樂、天門宮有經費做更多善事、公園未來可再增設運動場館等多元設施。