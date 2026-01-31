快訊

川高會將亮相？趕在川普4月訪陸前夕 美擬予高市「國是訪問」層級

先衝四平街買蜜餞！黃仁勳「兆元宴」來了 科技業大咖全現身

彰化員林代理市長名字的前面加「馬上」 立刻成爆款春聯

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所春聯揮毫活動限量送出600幅春聯。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所春聯揮毫活動限量送出600幅春聯。記者簡慧珍／攝影

生肖年說新春吉祥話都要說到馬，除了馬上發財，彰化縣員林市公所今揮毫贈春聯活動，爆款春聯是結合馬年與代理市長賴致富名字的「馬上致富」，民眾也熱烈索取斗方、拓印年畫，墨汁待乾的門聯、春聯掛滿攤位，紅咚咚一片喜氣洋洋。

員林市公所一如往年申請封路，在市公所廣場和淨空道路舉辦新春揮毫贈春聯活動，祥獅獻瑞揭開序幕，彰化縣「磺溪九怪」趙宗宋、鄭惠宇、張倍源等書法名家和僑信國小校長黃榮森，共同寫下「馬耀幸福」祝福員林市新的一年向前奔馳，朝向宜居且繁榮的永續城市目標邁進。

員林市公所預計送出600幅門聯，採抽號預約制，以免累壞20位書法名家，年年都來支援的市民代表兼書法家張偉傑表示，市公所很貼心，事前準備有「馬」的吉祥門聯數十首供挑選，民眾也要求寫馬上發財、馬上幸福等四字春聯，今年「馬上致富」和馬上發財同為受歡迎的春聯詞句。

接下來員林市燈會、國家清潔周陸續登場，員林市公所把握揮毫贈春聯的人氣宣傳，市長賴致富和立法委員謝衣鳳、縣政府秘書游筑凱與賴沛然，縣議員張錦昆及曹嘉豪、員林市民代表會主席張國良等人拿宣傳手牌提醒民眾參加。

員林市揮毫贈春聯也邀請年畫拓印專家溫文卿、畫家江慶章和多名藝術家製作版畫、彩繪年畫，舞台區1 0所員林市國中小學依序登台表演才藝，熱鬧滾滾。市長賴致富說，員林燈會預計2月14日點燈，市公所團隊感謝縣政把員林燈會與彰化月影燈季、花在彰化並列彰化縣三大新年活動，歡迎民眾到員林賞燈、逛商圈、嘗美食。

彰化縣員林市清潔隊把握揮毫送春聯活動宣導國家清潔周來了。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市清潔隊把握揮毫送春聯活動宣導國家清潔周來了。記者簡慧珍／攝影

員林 春聯

延伸閱讀

影／韓粉領春聯祝「馬上長頭髮」 韓國瑜笑回：跟佳芬姐生娃一樣難

無懼陰雨大批民眾照樣排隊 韓國瑜發限量版春聯祝馬上幸福

羅智強陪子弟兵汐止送聯名春聯拜票 何元楷：認真傾聽民意

澎湖書法學會揮毫列車啟動 1200副春聯馬公索取一空

相關新聞

南投「茶鄉」擬蓋焚化爐二階環評 反對民眾下跪盼停止數度爆衝突

南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，今天舉行第二階段環境影響評估範疇界定會議，有反對興建的民眾下跪要求停止會議；環保局表示...

彰化員林代理市長名字的前面加「馬上」 立刻成爆款春聯

生肖馬年說新春吉祥話都要說到馬，除了馬上發財，彰化縣員林市公所今揮毫贈春聯活動，爆款春聯是結合馬年與代理市長賴致富名字的...

年前採買逛好康！豐原糕餅手作嘉年華盛大登場 現場氣氛熱絡

台中市政府推動糕餅產業政策持續展現成效，結合產業行銷與文化體驗的「2026豐原糕餅手作嘉年華」今(31)日於豐原博愛街熱...

彰化南瑤宮一期修復完工 13頂鑾駕遶境迎請神尊安座

斥資6557萬元的縣定古蹟彰化南瑤宮第1期修復工程，在完成正殿、護龍及三川殿全面整修後，今天由彰山宮池府千歲開路，包括南...

拜松竹福德廟、逛昌和公園免苦尋車位！台中北屯昌平停車場2月1日啟用

台中市北屯區昌和公園鄰近住宅聚落，一旁就是香火鼎盛的松竹福德廟，常吸引民眾休憩、運動、參拜土地公、參加捐血等公益活動等，...

從陪伴到翻轉人生 慈濟彰化靜思堂冬令圍爐見證愛的循環

農曆春節即將到來，慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，並致贈祝福禮與已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。