彰化員林代理市長名字的前面加「馬上」 立刻成爆款春聯

生肖馬年說新春吉祥話都要說到馬，除了馬上發財，彰化縣員林市公所今揮毫贈春聯活動，爆款春聯是結合馬年與代理市長賴致富名字的「馬上致富」，民眾也熱烈索取斗方、拓印年畫，墨汁待乾的門聯、春聯掛滿攤位，紅咚咚一片喜氣洋洋。

員林市公所一如往年申請封路，在市公所廣場和淨空道路舉辦新春揮毫贈春聯活動，祥獅獻瑞揭開序幕，彰化縣「磺溪九怪」趙宗宋、鄭惠宇、張倍源等書法名家和僑信國小校長黃榮森，共同寫下「馬耀幸福」祝福員林市新的一年向前奔馳，朝向宜居且繁榮的永續城市目標邁進。

員林市公所預計送出600幅門聯，採抽號預約制，以免累壞20位書法名家，年年都來支援的市民代表兼書法家張偉傑表示，市公所很貼心，事前準備有「馬」的吉祥門聯數十首供挑選，民眾也要求寫馬上發財、馬上幸福等四字春聯，今年「馬上致富」和馬上發財同為受歡迎的春聯詞句。

接下來員林市燈會、國家清潔周陸續登場，員林市公所把握揮毫贈春聯的人氣宣傳，市長賴致富和立法委員謝衣鳳、縣政府秘書游筑凱與賴沛然，縣議員張錦昆及曹嘉豪、員林市民代表會主席張國良等人拿宣傳手牌提醒民眾參加。