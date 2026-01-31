年前採買逛好康！豐原糕餅手作嘉年華盛大登場 現場氣氛熱絡

台中市政府推動糕餅產業政策持續展現成效，結合產業行銷與文化體驗的「2026豐原糕餅手作嘉年華」今(31)日於豐原博愛街熱鬧登場。市府透過節慶活動成功串聯在地品牌，吸引人潮走入商圈，不僅活絡年前消費市場，也讓傳統糕餅產業在創新中持續累積發展能量。

市府經發局長張峯源指出，台中素有「糕餅之都」美譽，豐原更是糕餅文化的重要發源地，市府自2023年起即以「糕餅發源地、體驗糕餅樂趣」為活動主軸，透過市集展售、手作體驗及品牌串聯等策略，協助業者提升曝光度與市場能見度，逐步建立產業發展的良性循環。

張峯源表示，此次活動集結了30家在地優質品牌，搭配消費抵用券加值、滿額摸彩，以及糕餅DIY體驗等多元設計，有效刺激年前消費動能，吸引民眾停留與消費，也讓業者實質受益，帶動整體產值持續成長。

經發局說明，活動現場推出多項人氣優惠，包括「500元消費券升級600元使用」、消費滿500元即可獲得限量鑰匙圈並參加摸彩，獎項包含廚餘機、液晶電視等實用好禮；消費累積滿3,000元，還可兌換限量活動紀念品。

此外，最受民眾歡迎的糕餅手作DIY體驗，可以親手參與糕餅製作流程，近距離感受糕餅職人的用心與專業。

今日活動現場氣氛熱絡，張峯源肯定業者長期深耕在地、用心傳承糕餅文化，並與大家拜早年，誠摯邀請市民把握活動時間，走進豐原博愛街，感受糕餅之都的甜蜜魅力。