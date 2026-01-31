台中糕餅之都！2026豐原手作嘉年華今登場 搶攻年前「甜蜜商機」

「2026豐原糕餅手作嘉年華」今天下午在素有「餅窟」美名的台中市豐原區博愛街登場，現場集結30家在地優質糕餅名店，不僅能親手DIY做餅，更有「500元變600元」的超值消費券，吸引大批民眾趁農曆年前湧入搶購。

今日活動，包括立委楊瓊瓔、市議員沈佑蓮、陳本添、邱愛珊、豐原區公所課長黃建龍、糕餅公會理事長紀旭東、好禮協會理事長王曉薇均到場支持；立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、市議員陳清龍、黃馨慧也派代表出席共襄盛舉。

經發局長張峯源在致詞時說，台中素有「糕餅之都」美譽，豐原更是糕餅文化的重要發源地，市府2023年起以「糕餅發源地、體驗糕餅樂趣」為活動主軸，透過市集展售、手作體驗及品牌串聯等策略，協助業者提升曝光度與市場能見度，逐步建立產業發展的良性循環。

張峯源指出，此次活動集結30家在地優質品牌，搭配消費抵用券加值、滿額摸彩與糕餅DIY體驗等多元設計，有效刺激年前消費動能，吸引民眾停留與消費，也讓業者實質受益，帶動整體產值持續成長。他肯定業者長期深耕在地、用心傳承糕餅文化，邀請市民走進豐原博愛街，感受糕餅之都的甜蜜魅力。