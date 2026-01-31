快訊

川高會將亮相？趕在川普4月訪陸前夕 美擬予高市「國是訪問」層級

先衝四平街買蜜餞！黃仁勳「兆元宴」來了 科技業大咖全現身

中共官場加速清洗…正部級高官接連出事 應急管理部長王祥喜也落馬

南投「茶鄉」擬蓋焚化爐二階環評 反對民眾下跪盼停止數度爆衝突

中央社／ 南投31日電
南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，31日舉行第2階段環境影響評估範疇界定會議，反焚化爐自救會、環團成員等前往表達反對意見，有人甚至現場下跪要求停止會議。（環團提供）中央社
南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，31日舉行第2階段環境影響評估範疇界定會議，反焚化爐自救會、環團成員等前往表達反對意見，有人甚至現場下跪要求停止會議。（環團提供）中央社

南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，今天舉行第二階段環境影響評估範疇界定會議，有反對興建的民眾下跪要求停止會議；環保局表示，今天討論替代方案評估，過年後再針對調查檢測範圍等開會。

南投縣無垃圾焚化爐，須仰賴外縣市協助處理垃圾，縣府推動南投縣垃圾處理及再生能源中心，名間鄉新民村為選址之一。

名間鄉反焚化爐自救會成員、名間鄉長陳翰立等人，今天前往南投縣垃圾處理及再生能源中心第二階段環境影響評估範疇界定會議，表達反對在名間鄉設垃圾焚化爐，民眾高喊「會議無效」、「撤銷環評」，有人下跪要求停止會議，過程中數度爆發推擠。會議從上午開始，下午4時許結束。

自救會訴求，縣府要備齊2條獨立聯外道路的許可及私人土地同意文件，否則環評不成立，程序不該繼續，名間鄉是茶鄉，為敏感環境與產業核心，焚化爐若在此落腳，將衝擊空氣、用水、農民生計等多個層面。

環保局長李易書向中央社記者表示，縣府針對既有道路無需取得使用同意權，如要道路拓寬則需土地所有人同意書，目前已取得拓寬同意書，預計將1條現有約4公尺寬道路拓寬為12公尺，若順利會在今年將土地變更完成，這部分與環評範疇界定無關。

李易書說，今天會中討論替代方案評估，對於調查檢測範圍與頻率等相關事宜將於過年後再開會討論；選址考量擴散良好等客觀條件，目前名間為最適宜地點，針對茶葉、健康風險評估，如環評結果不適合開發，會另找他處。

南投縣 焚化爐 環評

延伸閱讀

全校只剩9人 南投瑞竹國中115學年度停辦、併入竹山國中

南投高齡化全台第三 許淑華推「一學區一日照」竹山竹秀苑今開幕

南投市「超狂夜景餐廳」！約會神級景點 180度零死角百萬夜景收眼底

名間焚化爐爭議大 民團要求南投縣府停止範疇界定會議

相關新聞

南投「茶鄉」擬蓋焚化爐二階環評 反對民眾下跪盼停止數度爆衝突

南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，今天舉行第二階段環境影響評估範疇界定會議，有反對興建的民眾下跪要求停止會議；環保局表示...

年前採買逛好康！豐原糕餅手作嘉年華盛大登場 現場氣氛熱絡

台中市政府推動糕餅產業政策持續展現成效，結合產業行銷與文化體驗的「2026豐原糕餅手作嘉年華」今(31)日於豐原博愛街熱...

彰化南瑤宮一期修復完工 13頂鑾駕遶境迎請神尊安座

斥資6557萬元的縣定古蹟彰化南瑤宮第1期修復工程，在完成正殿、護龍及三川殿全面整修後，今天由彰山宮池府千歲開路，包括南...

拜松竹福德廟、逛昌和公園免苦尋車位！台中北屯昌平停車場2月1日啟用

台中市北屯區昌和公園鄰近住宅聚落，一旁就是香火鼎盛的松竹福德廟，常吸引民眾休憩、運動、參拜土地公、參加捐血等公益活動等，...

從陪伴到翻轉人生 慈濟彰化靜思堂冬令圍爐見證愛的循環

農曆春節即將到來，慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，並致贈祝福禮與已...

台中春安上緊發條！盧秀燕率萬名民力誓師 守護300萬市民過好年

隨著農曆新年將至，台中市長盧秀燕今天出席「台中市守望相助隊誓師大會」，不僅親自校閱並慰勉基層隊員，宣布台中市 274 個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。