「被要求重畫7次」台中師生畫作聯展 女學員淚謝老師指導

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市藝術家學會理事長徐細芳指導11位學生習畫，今在大墩文化中心舉辦師生聯展。記者黃寅／攝影
台中市藝術家學會理事長徐細芳指導11位學生習畫，今在大墩文化中心舉辦師生聯展。記者黃寅／攝影

台中市藝術家學會理事長徐細芳指導11位學生習畫，學生們經過3年的學習，今終於與老師共同在大墩文化中心舉辦師生聯展。學生們來自各行各業，一位曾被要求7次重畫的女學員湯喻婷致詞時落下淚，感謝老師對她的指導，不但對自己的創作有了信心，也從中找尋到心靈的平靜。

大墩文化中心秘書王榆芳代表中心致詞時說，徐細芳從少女時期就著迷於墨彩的變化，即使出社會工作，但未忘情水墨創作，先後跟隨黃茂松、曾伯祿、陳正治3位名師習畫，後來把大師們的指導內化，走出自己的風格，在畫壇有一席之地。在指導學員上，她帶領學員不僅在畫紙創作，還跨越到瓷器上，且在水墨技巧上也有當代新技法出現，創作細膩而嚴謹。

女學員湯喻婷代表學員致詞時說，學畫時屢被老師要求重畫，挫折感真的很大，但是老師仍孜孜不倦的教導，讓她終於能克服瓶頸完成畫作，也從習畫的過程中找到內心的寧靜，創作成為她生活中的樂趣，以後仍會持續創作。

女學員陳秀蘭說，她原本就喜愛茶道，跟隨老師習畫並學習在瓷器上作畫後，讓她接連創作出好幾組精緻的茶道具，每件都很喜歡。尤其在泡茶時能自己欣賞，也能向朋友展示，泡茶時有了不同的意境，未來還打算再創作更多的水墨畫茶道具。

徐細芳說，畫畫可以讓人重整思緒、調節呼吸，最後呼吸會勻暢，心會靜下心來，可以視為是一個「養氣」的過程，也是一種內在精神氣質的培養。學員們平日的工作都很忙碌，能找出時間習畫是很不容易的事，但11位學生3年後竟有上百幅的作品，十分為他們高興。雖說是師生聯展，但她把絕大部分的空間都留給了學生們，因為這是屬於他們的時刻。

徐細芳今年剛當選台中市藝術家學會理事長，也是歷來最年輕的理事長。她表示，很高興學員裡有人會自己去鶯歌燒瓷，走上創作之路，內心由衷的為他們高興，也祝福他們能持續走向創作之路。這項展出至2月25日，歡迎大家到大墩文化中心第三陳列室參觀並給他們鼓勵。

台中市藝術家學會理事長徐細芳指導11位學生習畫，今在大墩文化中心舉辦師生聯展。記者黃寅／攝影
台中市藝術家學會理事長徐細芳指導11位學生習畫，今在大墩文化中心舉辦師生聯展。記者黃寅／攝影
女學員湯喻婷代表學員致詞時掉下淚來說，學畫時屢被老師要求重畫，挫折感真的很大，但感謝老師徐細芳的指導。記者黃寅／攝影
女學員湯喻婷代表學員致詞時掉下淚來說，學畫時屢被老師要求重畫，挫折感真的很大，但感謝老師徐細芳的指導。記者黃寅／攝影
台中市藝術家學會理事長徐細芳指導11位學生習畫，今在大墩文化中心舉辦師生聯展。記者黃寅／攝影
台中市藝術家學會理事長徐細芳指導11位學生習畫，今在大墩文化中心舉辦師生聯展。記者黃寅／攝影
台中市藝術家學會理事長徐細芳指導11位學生習畫，今在大墩文化中心舉辦師生聯展。記者黃寅／攝影
台中市藝術家學會理事長徐細芳指導11位學生習畫，今在大墩文化中心舉辦師生聯展。記者黃寅／攝影

理事長 藝術家 台中市

