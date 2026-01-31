彰化南瑤宮一期修復完工 13頂鑾駕遶境迎請神尊安座

斥資6557萬元的縣定古蹟彰化南瑤宮第1期修復工程，在完成正殿、護龍及三川殿全面整修後，今天由彰山宮池府千歲開路，包括南瑤宮開基保安廣澤尊王聖駕，以及10尊會媽及和開基三媽共13頂鑾轎，在信眾簇擁遶境市區後，由縣長王惠美及彰化市長林世賢等人恭迎各神尊進殿安座。

建於1738年的彰化南瑤宮，歷經數次維繕，此次第一期修復工程是在2023年6月開工，針對正殿、護龍及三川殿全面整修，主要修復項目包括木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、脫榫，以及磚牆面裂縫、規帶、中脊、戧脊裂損等，上月底通過驗收，從昨天起，展開一連3天的入火安座系列慶典，今天舉辦移駕遶境、入火安座、祈福法會，為慶典掀起最高潮，明天則是安龍、植福及布施普度

今天上午7時30分舉行各神尊起駕團拜，隨即起駕進入舊城區遶境四城門，由與南瑤宮約有兩百年姐弟情的彰邑彰山宮老池王鑾轎及駕前陣頭作先鋒，護送媽祖移鑾安座遶境彰化四城門後，且由彰邑彰山宮池府王爺協助開廟門，由開基三媽首先進廟門，接連各媽祖神尊陸續進入安座。

彰化南瑤宮第1期修復工程完工後，第2期的彩繪工程也已展開，由於南瑤宮的彩繪經調查為郭新林、劉人豪等知名匠師的傑作，因繁複華麗極具保存價值，文化部要求列為2期修復單獨發包施作，並核定470萬元進行前期調查研究及施工設計，委請台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺主持，目前工作團隊已進駐，預計2年完成調研設計。

縣長王惠美指出，彰化南瑤宮彩繪調查研究及設計計畫總經費420萬元，由文資局、彰化縣政府及彰化市公所共同出資，由彰化市公所執行中，期待讓南瑤宮再現風華。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，南瑤宮已改善管理及空間配置，待南瑤宮第二期工程，包括彩繪及泥塑、剪黏等裝飾項目在完成後，將爭取將南瑤宮從縣定古蹟升格為國定古蹟。