拜松竹福德廟、逛昌和公園免苦尋車位！台中北屯昌平停車場2月1日啟用
台中市北屯區昌和公園鄰近住宅聚落，一旁就是香火鼎盛的松竹福德廟，常吸引民眾休憩、運動、參拜土地公、參加捐血等公益活動等，但周邊停車空間不足惹民怨，地方爭取增設停車空間；交通局因應民眾需求，活化公園旁閒置空地，新闢建昌平停車場，預計2月1日開放使用，將提供21格汽車停車位。
「民眾需求停車場的心聲，交通局聽到了，也做到了！」交通局長葉昭甫指出，昌和公園鄰近住宅聚落、公園綠地及地方信仰中心，無論平日或假日，皆有不少民眾活動，經常短時間內出現集中停車需求，過往易出現臨時違規停車情形。新增闢的路外停車場可引導車輛集中停放，減少臨時及違規停車，避免影響車道通行，維持道路行車順暢，提升行人通行安全，改善民眾找車位的困擾
葉昭甫說明，昌平停車場原為昌和公園旁松竹路與昌平路口閒置空地，交通局克服土地問題，活化閒置土地，在停車場內設置植栽複層綠化帶，搭配草皮綠化車格配置，增加基地透水面積，融入周邊公園綠地環境，兼具實用與景觀功能。此外，停車場採透水鋪面設計，完善場內動線、標線及相關安全設施，方便民眾安心停放、順利進出停車場。
交通局表示，未來將持續盤點各行政區停車供需狀況及使用型態，透過活化閒置空間、因地制宜增闢路外停車場，配合社區型與活動型停車需求，建構兼顧交通秩序、行人安全與環境永續的停車服務網絡。
交通局也呼籲，民眾可善加利用新闢停車空間，將車輛停放於合法停車場內，共同維護道路順暢與社區安全，讓公園休憩、公益活動及地方信仰活動，都能在更友善、舒適的交通環境中順利進行。
