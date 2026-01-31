從陪伴到翻轉人生 慈濟彰化靜思堂冬令圍爐見證愛的循環

農曆春節即將到來，慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，並致贈祝福禮與已儲值的全聯物資卡，讓照顧戶能依實際需求就近採買生活用品，好安心過年，彰化縣長王惠美也到場，提前向大家拜年。

慈濟基金會舉辦的2026年冬令發放暨歲末圍爐，全台預計共發放近2萬7千戶，在今天彰化靜思堂的活動中，彰化縣長王惠美加碼送上大紅包，提供抽獎同樂。

王惠美表示，感恩慈濟長年深耕社區，陪伴許多家庭走過人生低谷；更難得的是，看見不少家戶在接受協助的同時，也養成儲蓄與行善的習慣，將日常累積的小錢投入竹筒，匯聚成大愛，幫助更多需要的人，形成善的循環，讓社會多一分溫柔與力量。

席間，60歲的劉涼珠由先生陪同出席，講述她先生陪伴的生命故事，她原本在台北擔任環保志工，2021年因病無常截去四肢，一度陷入人生低谷，先生不離不棄，選擇辭去科技公司主管的工作，陪她搬回彰化二林的老家，重新開始生活，彰化慈濟志工獲報後，動員改善劉涼珠的居家環境，讓她能安心復健。

圍爐活動也見證愛的翻轉力量，目前就讀台大醫學系的黃冠樺，是慈濟長期陪伴14年的孩子。來自單親家庭的她，面對生活壓力仍持續努力向學，曾獲總統教育獎肯定，並將感恩化為行動，課餘時間投入偏鄉義診與醫療志工服務。她還期許自己未來成為一名能走進人群、貼近苦難的醫師，接過志工的棒子，將所受的幫助再傳遞出去。