快訊

申請人潮擠爆！西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

聽新聞
0:00 / 0:00

從陪伴到翻轉人生 慈濟彰化靜思堂冬令圍爐見證愛的循環

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓。圖／基濟基金會提供
慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓。圖／基濟基金會提供

農曆春節即將到來，慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，並致贈祝福禮與已儲值的全聯物資卡，讓照顧戶能依實際需求就近採買生活用品，好安心過年，彰化縣長王惠美也到場，提前向大家拜年。

慈濟基金會舉辦的2026年冬令發放暨歲末圍爐，全台預計共發放近2萬7千戶，在今天彰化靜思堂的活動中，彰化縣長王惠美加碼送上大紅包，提供抽獎同樂。

王惠美表示，感恩慈濟長年深耕社區，陪伴許多家庭走過人生低谷；更難得的是，看見不少家戶在接受協助的同時，也養成儲蓄與行善的習慣，將日常累積的小錢投入竹筒，匯聚成大愛，幫助更多需要的人，形成善的循環，讓社會多一分溫柔與力量。

席間，60歲的劉涼珠由先生陪同出席，講述她先生陪伴的生命故事，她原本在台北擔任環保志工，2021年因病無常截去四肢，一度陷入人生低谷，先生不離不棄，選擇辭去科技公司主管的工作，陪她搬回彰化二林的老家，重新開始生活，彰化慈濟志工獲報後，動員改善劉涼珠的居家環境，讓她能安心復健。

圍爐活動也見證愛的翻轉力量，目前就讀台大醫學系的黃冠樺，是慈濟長期陪伴14年的孩子。來自單親家庭的她，面對生活壓力仍持續努力向學，曾獲總統教育獎肯定，並將感恩化為行動，課餘時間投入偏鄉義診與醫療志工服務。她還期許自己未來成為一名能走進人群、貼近苦難的醫師，接過志工的棒子，將所受的幫助再傳遞出去。

圍爐現場還有名家揮毫春聯，在愛物惜福區，很多人挑細選適合自己穿著的衣物，還安排提供義剪，讓大家清爽過好年。

慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，彰化縣長王惠美（前排中）也到場，提前向大家拜年。圖／基濟基金會提供
慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，彰化縣長王惠美（前排中）也到場，提前向大家拜年。圖／基濟基金會提供
慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，彰化縣長王惠美也到場，提前向大家拜年。圖／基濟基金會提供
慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，彰化縣長王惠美也到場，提前向大家拜年。圖／基濟基金會提供
慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，並致贈祝福禮與已儲值的全聯物資卡，讓照顧戶能依實際需求就近採買生活用品。圖／基濟基金會提供
慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，並致贈祝福禮與已儲值的全聯物資卡，讓照顧戶能依實際需求就近採買生活用品。圖／基濟基金會提供
慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，現場還安排義剪，讓大家清爽好過年。圖／基濟基金會提供
慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，現場還安排義剪，讓大家清爽好過年。圖／基濟基金會提供

慈濟 王惠美

延伸閱讀

彰化南瑤宮整修2年餘 入火安座大典再現風華

台76線新水交流道聯絡道新闢工程異議多 今動土獲中央誇讚

彰化月影燈季寒假燈場登場 八卦山大佛廣場成了跳跳馬戲團

彰化海牛文化推手辭世 縣政府規畫引進新海牛繼續發揚光大

相關新聞

從陪伴到翻轉人生 慈濟彰化靜思堂冬令圍爐見證愛的循環

農曆春節即將到來，慈濟彰化靜思堂今天舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，並致贈祝福禮與已...

台中春安上緊發條！盧秀燕率萬名民力誓師 守護300萬市民過好年

隨著農曆新年將至，台中市長盧秀燕今天出席「台中市守望相助隊誓師大會」，不僅親自校閱並慰勉基層隊員，宣布台中市 274 個...

影／彰化花壇古禮迎親 新郎騎白馬、新娘坐花轎、嫁妝一牛車

彰化縣花壇鄉街頭，今天上午出現古式迎親隊伍，新郎許宸維騎白馬，伴著花轎，還有彩禮一牛車，迎娶美嬌娘詹昀霖，吸引路人目光，...

民眾質疑清運費偏高 彰縣議員憂助長亂丟

彰化縣代清除廢棄物收費新制去年12月上路，縣府統一各鄉鎮市標準、反映清潔成本上升，但專車清運費用大幅調高，引發民眾質疑收...

文山焚化廠燒廚餘飄異味 中市加強管控改善

南屯區嶺東路、忠勇路住戶近日常傳出「海鮮腥臭餿水味」，臭到必須關窗。台中市環保局表示，初步研判臭味來源為文山焚化廠廚餘脫...

彰縣制定廢家具運費 要求公所配合 列財政考核

農曆年前不少民眾出清住家大型廢棄家具，中部多個縣市採免費清運。彰化縣過去由鄉鎮市自訂費率，因收費不一，衍生跨鄉鎮丟棄亂象...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。