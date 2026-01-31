彰化南瑤宮整修2年餘 入火安座大典再現風華

經2年餘整修，首期修復工程去年底完工的彰化縣定古蹟彰化南瑤宮今天入火安座大典，彰化縣長王惠美等恭迎媽祖進殿安座，信眾齊聚，場面熱鬧。

根據彰化縣政府資料，由彰邑彰山宮老池王鑾轎及駕前陣頭擔任先鋒，護送媽祖移鑾安座遶境彰化四城門，由開基三媽首先進廟門，各媽祖神尊陸續進入安座。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，由於木構件遭白蟻蛀蝕、腐朽乾裂，磚牆出現裂縫等，首期工程大幅整修正殿、護龍及三川殿；至於彩繪、泥塑及剪黏等裝飾項目，為後續第2期修復工程。

王惠美說，南瑤宮歷史悠久具藝術保存價值，經文化部文化資產局核定規劃設計新台幣250萬元，接續於2022年核定修復工程6557萬元，工程2023年7月開工，2025年12月竣工。

王惠美表示，文資局去年核定南瑤宮彩繪調查研究及設計計畫總經費420萬元，由文資局、彰化縣政府及彰化市公所共同出資，目前由公所執行中。

彰化文化局說，南瑤宮於清代乾隆年間由士民倡議興建，歷經多次重修，日治時期名匠接力打造，融合傳統工藝與近代建築語彙，層層堆疊，兼具歷史價值、藝術色彩與工藝水準。