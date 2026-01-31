台中春安上緊發條！盧秀燕率萬名民力誓師 守護300萬市民過好年
隨著農曆新年將至，台中市長盧秀燕今天出席「台中市守望相助隊誓師大會」，不僅親自校閱並慰勉基層隊員，宣布台中市 274 個守望相助隊、超過萬名隊員「上緊發條」正式啟動加強巡守任務，展現市府守護家園的決心，同時確保台中市民在春節期間享有安全、平穩的治安環境。
盧秀燕市長表示，台中市做為全國性大都市，戶籍與活動人口已達 300 萬人大關；面對如此龐大的城市規模，春節期間的治安維護與市民安全是不容懈怠的挑戰，她強調，「希望這段時間，大家能夠上緊發條，加強社區鄰里的巡守，讓宵小歹徒不敢妄動，讓市民家人能夠過好年。」
盧秀燕說，台中市目前擁有 274 個守望相助隊，總人數已突破1萬人，誓師會師後要讓所有隊員「上緊發條」，透過這股強大的民防力量，補足警力間隙，全面強化社區鄰里的巡邏密度，透過增加巡守頻率，能有效對宵小歹徒產生威懾作用，使其不敢輕舉妄動，進而保障市民家人的生命財產安全，讓大家都能過一個安穩的太平年。
盧市長會後受訪時並指出，對於西區某大樓於凌晨傳出憾事，市府感到非常的沉重與不捨，在第一時間，警消同仁獲報已趕到現場處理，並報請檢調啟動調查；此外，也已指示社會局同仁介入，協助家屬、慰問家屬，檢調、警察局跟社會局的同仁都在釐清案情當中，希望大家能夠以尊重、包容家屬的心情，在案件還沒有釐清前，不要做任何的預測，請尊重家屬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言