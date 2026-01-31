影／彰化花壇古禮迎親 新郎騎白馬、新娘坐花轎、嫁妝一牛車

彰化縣花壇鄉街頭，今天上午出現古式迎親隊伍，新郎許宸維騎白馬，伴著花轎，還有彩禮一牛車，迎娶美嬌娘詹昀霖，吸引路人目光，紛紛表達祝福。

新郎許宸維及新娘詹昀霖都是花壇鄉人，今年都是26歲，兩人還是花壇國小同學。許宸維說，他們相戀結婚，要許給自己難忘而特別的婚禮，才籌辦這場古式的婚禮，雙方家長也都同意，沒想到造成轟動，很高興得到大家的祝福。

迎親喜紅隊伍是從花壇鄉中庄村沿著中山路，新郎許宸維英挺地騎著白馬，由伴郎隨行，迎娶人員抬著聘禮，後方則有花轎，在喜娘引領下，一路燃放鞭炮，敲鑼打鼓，還有頭紮彩球的黃牛拖著牛車，喜氣洋洋，前往花壇市區中正路迎親。

沿途吸引民眾目光，除駐足觀看外，很多人還拿起手機拍照、錄影，見證這對新人的古禮迎親，迎親隊伍抵達位在中正路新娘住家時，同樣穿著傳統服裝的伴娘相迎，隨即進宅迎娶新娘。

新人在吉辰吉時，在伴郎、伴娘及雙方親鼓掌下，攜手走出來，新郎許宸維將新娘詹昀霖迎進花轎，新郎再跨上白馬，將新娘娶回家，後方的果然嫁妝一牛車，滿載著嫁妝，沿途再敲鑼打鼓，回到中庄村新郎住家。