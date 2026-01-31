聽新聞
0:00 / 0:00
影／彰化花壇古禮迎親 新郎騎白馬、新娘坐花轎、嫁妝一牛車
彰化縣花壇鄉街頭，今天上午出現古式迎親隊伍，新郎許宸維騎白馬，伴著花轎，還有彩禮一牛車，迎娶美嬌娘詹昀霖，吸引路人目光，紛紛表達祝福。
新郎許宸維及新娘詹昀霖都是花壇鄉人，今年都是26歲，兩人還是花壇國小同學。許宸維說，他們相戀結婚，要許給自己難忘而特別的婚禮，才籌辦這場古式的婚禮，雙方家長也都同意，沒想到造成轟動，很高興得到大家的祝福。
迎親喜紅隊伍是從花壇鄉中庄村沿著中山路，新郎許宸維英挺地騎著白馬，由伴郎隨行，迎娶人員抬著聘禮，後方則有花轎，在喜娘引領下，一路燃放鞭炮，敲鑼打鼓，還有頭紮彩球的黃牛拖著牛車，喜氣洋洋，前往花壇市區中正路迎親。
沿途吸引民眾目光，除駐足觀看外，很多人還拿起手機拍照、錄影，見證這對新人的古禮迎親，迎親隊伍抵達位在中正路新娘住家時，同樣穿著傳統服裝的伴娘相迎，隨即進宅迎娶新娘。
新人在吉辰吉時，在伴郎、伴娘及雙方親鼓掌下，攜手走出來，新郎許宸維將新娘詹昀霖迎進花轎，新郎再跨上白馬，將新娘娶回家，後方的果然嫁妝一牛車，滿載著嫁妝，沿途再敲鑼打鼓，回到中庄村新郎住家。
很多鄉親都說，以前都在古裝劇才看得到古禮迎親，今天則是頭一次目睹，覺得喜氣十足，也為這對新人投以最大祝福，能百年好合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言