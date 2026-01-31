文山焚化廠燒廚餘飄異味 中市加強管控改善

南屯區嶺東路、忠勇路住戶近日常傳出「海鮮腥臭餿水味」，臭到必須關窗。台中市環保局表示，初步研判臭味來源為文山焚化廠廚餘脫水作業區及滲出水處理廠調整池，將加強清消管控，盡速改善。

嶺東地區民眾表示，異味多在傍晚開始飄散，持續到夜間，特別是廚餘車進入文山焚化廠後，臭味最為明顯，住戶不得不緊閉門窗。有人在網路社群指出，「焚化爐正在燒廚餘」，也有人直呼「盧媽媽不要再聞谷關空氣了」。

民進黨台中市議員何文海質疑，文山焚化廠長期超負荷，市府僅以廚餘脫水與太空包應對，恐治標不治本，才導致臭味四溢，居民苦不堪言。

台中市環保局表示，焚化廠已引進廚餘破碎脫水設備，去年12月中旬完成試運轉，可去除廚餘30%至40%水分，單日最大處理量約60公噸，有助減輕焚化負擔。環保局派員逐一排查，初步研判異味來源為廚餘脫水作業區及滲出水處理廠調整池。近期因貯坑水排入洗車區再送入滲出水處理廠，造成異味濃度加重，環保局已要求加強清消管控並持續改善。

南屯區文山里長何中信指出，里內人口逾1.5萬，非洲豬瘟爆發後禁廚餘養豬，廚餘集中送至焚化廠脫水後焚燒，傍晚至夜間臭味最為明顯，每天接獲居民陳情電話一、二百通。他觀察，惡臭主要來自脫水後的調整池暫置時間過長且缺乏清掃，汙水抽送至文山水資源回收中心露天處理仍會飄散臭味。

何中信建議，環保局可將汙水改送南區福田水資源回收中心處理，縮短汙水暫置時間，並加強調整池清消，以降低對居民生活的影響。環保局表示，將持續監控異味，並強化清潔作業，改善居民居住環境。