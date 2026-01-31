聽新聞
民眾質疑清運費偏高 議員憂助長亂丟

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化報導
彰化縣政府修正後的「代清除處理廢棄物收費辦法」，沙發等大型家具可採以件計價付費。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣政府修正後的「代清除處理廢棄物收費辦法」，沙發等大型家具可採以件計價付費。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣代清除廢棄物收費新制去年12月上路，縣府統一各鄉鎮市標準、反映清潔成本上升，但專車清運費用大幅調高，引發民眾質疑收費偏高，反增加亂丟大型家具風險。

彰化縣各鄉鎮市公所清運大型廢棄物，過去各自訂價，收費落差大。縣府修正收費辦法後，統一計價方式，並新增「單件計價」與「隨袋計價」，希望終結各做各的收費亂象。

不過，新制實施後，專車清運費用普遍高於原有標準，引發反彈。垃圾子車家戶清運費由1000元調高至4300元，八立方公尺密封壓縮式垃圾車收費4700元，7公噸以上資源回收車家戶收費4300元，不少民眾直言負擔沉重。

縣議員賴清美指出，統一收費方向正確，但價格偏高恐讓民眾卻步，反而將大型家具棄置在偏遠或沿海地區，最後仍由清潔隊收拾，增加公部門處理成本。她也建議，颱風、淹水等天災造成家具損壞，後續清理應排除收費。

鹿港鄭姓居民說，依傳統習俗，家中有人往生常清除大量家具，整車清運動輒數千元，家屬難以承受。

和美鎮林姓鎮民表示，公所每年過年前提供免費清運大型家具，平時則需付費，許多人乾脆等免費時段再處理。

環保局指出，過去採整車計價不符實際需求，新制提供更彈性選擇。民眾可改採單件計價，如單人沙發200元、整組沙發1400元，整體費用可能較舊制低；少量廢棄物也可使用隨袋計價，例如120公升專用袋145元。

彰化縣環保局長江培根表示，一般家庭垃圾已隨水費徵收，代清除作業主要針對未納入例行清運、必須派專車處理的少數案件。此次費率調整，調漲集中在專車清運，反映人力、油料及事前勘查成本，多數民眾仍可透過單件、隨袋或各鄉鎮市公告的免收費機制處理大型家具。

