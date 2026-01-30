彰縣制定廢家具運費 要求公所配合 列財政考核

農曆年前不少民眾出清住家大型廢棄家具，中部多個縣市採免費清運。彰化縣過去由鄉鎮市自訂費率，因收費不一，衍生跨鄉鎮丟棄亂象，縣府去年底修訂收費辦法並調漲部分費用，但有鄉鎮長顧及民意要求「再議」，環保局回應，公所若不配合，將納入財政考核指標。

針對巨大廢棄家具清運，桃園市、台中市、新竹市與南投縣原則皆可免費清運，不限件數，但南投草屯鎮因垃圾堆積量大，收3件以上依每車1500元收費。苗栗縣若一次收3件以上每件加收200元；新竹縣規定4件以上且體積大於單人沙發，每次出車收1000元清除處理費，皆需提前預約登記。

至於彰化縣各鄉鎮市過去收費不一衍生亂象，有民眾為規避費用，將廢家具載往隔壁不收費的鄉鎮丟棄，也有家具行把清潔隊當成免費清運人力。縣府在去年底修訂收費辦法，也訂出彈性方案，可由各鄉鎮公所公告免收費機制處理大型家具，包括鹿港、和美鎮就有過年前免費清運廢家具機制。

彰化縣26鄉鎮市公所之中，目前約6成、16個公所跟進收費標準。和美鎮長林庚壬坦言，光是啟動彈簧床清運收費，單人床收200元、雙人床收300元就引發不少民怨，他認為縣府新訂費率偏高，應再調整，避免引來負面觀感。鹿港鎮清潔隊也認為收費變高，有民眾一聽到報價就打退堂鼓。

彰化市清潔隊每年出勤約2萬趟協助家戶清除大型廢棄物，採限量免費清運。彰化市清潔隊指出，縣府新制下，大車載運價格與公所原有標準落差不小，但統一費率有助避免民眾跨鄉鎮傾倒廢家具，減輕管理困擾。市長林世賢直言，縣府既已訂定統一收費標準，地方公所不能違法不配合。

彰化縣環保局長江培根指出，各鄉鎮市過去收費管理不一，曾遭審計室檢討，縣府2017年訂出代清除處理廢棄物收費辦法，今年評估成本再進一步修正，「既已訂出收費標準，公所就應配合執行」，否則恐被監督單位檢討。