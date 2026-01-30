中台灣最強引擎！台中國際會展中心試營運狂吸25萬人潮 商機破15億

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國際會展中心首展「台灣國際五金工具博覽會」。記者黃仲裕／攝影
台中國際會展中心首展「台灣國際五金工具博覽會」。記者黃仲裕／攝影

台中市政府推動會展經濟傳捷報！台中國際會展中心統計，去年10月底試營運以來，三場指標性展覽累計吸引近25萬人次進場，預估創造商機突破15億元，已成為中台灣經濟發展的重要新引擎，充分展現台中邁向國際會展城市的硬實力。

台中市長盧秀燕表示，台中國際會展中心由市府自地自建，總預算由58億元追加至89億元，展現市府推動重大建設的決心。二期工程正積極推動，完工後兩館總攤位數近5000個，可望成為全台最大的會展基地，帶動中部躍升為國際級會展重鎮；賴清德總統也承諾，中央全力支持會展中心二期工程如期推動。

首場「TiTE x IHT 台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展」，匯聚近400家廠商、約800個攤位，三天展期吸引逾2.2萬名國內外專業人士參觀。參展家數較上屆成長約33%，攤位數成長約15%，吸引70國、逾500名國際買主到場。

第二展「台中工具機暨智慧製造展」由經濟日報主辦，展覽匯集近250家廠商、600個攤位，吸引逾1.6萬名專業人士觀展，成功結合台中精密機械產業聚落優勢，讓買主看展後可直接前往廠房參訪。

第三展台中市商業會集結50個同業公會及7國共同參與「2026百工百業博覽會」，展出逾680攤，仍有百餘攤位候補，4天展期吸引逾20萬7600人次進場，促成近5億元消費。台中市商業會理事長謝豐享指出，展覽報名迅速額滿，仍有百餘攤位候補，展現台中強勁的消費力與會展吸引力。

經發局說明，最受矚目的「TMTS 2026台灣國際工具機展」預計於3月盛大回歸台中。台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰表示，此屆展覽匯聚400家廠商、1800個攤位，目前展位已全數額滿，仍有百家業者候補，顯示產業對市場前景高度看好。

