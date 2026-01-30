中台灣燈會「姆明小提燈」搶先送 市民廣場周六限額千盞過馬年

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
2026中台灣燈會21公尺高的全球最大姆明氣偶，位於台中市民廣場自1月初亮相以來，已成為全台最紅打卡點。圖／台中市政府提供
2026中台灣燈會21公尺高的全球最大姆明氣偶，位於台中市民廣場自1月初亮相以來，已成為全台最紅打卡點。圖／台中市政府提供

農曆生肖年將至，2026中台灣燈會與國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，21公尺高的全球最大姆明氣偶自1月初亮相以來，已成為全台最紅打卡點，台中市觀旅局為回饋廣大市民與粉絲，宣布將於1月31日在台中市民廣場舉辦「拍姆明、送姆明」活動，搶先限量發送 1000盞「姆明小提燈」。

觀旅局長陳美秀表示，2026中台灣燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，巧妙取用「Moving on」的諧音與姆明（Moomin）的療癒形象，展現城市活力；此次應景設計的「姆明小提燈」，特別融入台中指標性的「鐵馬」元素，不僅象徵陽光、活力與永續旅遊，造型更是精緻可愛，自月初發布以來便詢問度爆棚。

陳美秀指出，自姆明月初亮相後，市府接獲無數詢問電話，足見姆明家族的強大魅力，適逢寒假期間，為讓家長能帶著孩子一同體驗摺紙燈籠的樂趣，市府特別在燈會正式開幕前舉辦搶先送活動，讓喜愛姆明的粉絲們，能在第一時間擁有這份專屬台中的馬年禮物；強調民眾只需按圖索驥，完成簡易任務即可兌換，也希望透過提燈，將幸福與療癒感傳遞給每一位市民。

此外，為讓學童在寒假期間有更好的親子互動機會，觀旅局在燈會正式開幕前，發起「拍姆明、送姆明」搶先送活動。民眾只需參考觀旅局製作的「姆明一族台中首波收藏地圖」，前往台中任一處設有姆明氣偶或裝飾的地點拍照，並將照片分享至 FB、IG、Threads 等社群平台，或透過LINE轉傳給親朋好友，即可獲得領取資格，1000盞（送完為止）。

