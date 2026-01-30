彰化埔心鄉交通動脈路面龜裂 縣府找錢修繕2.7公里路段

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉員鹿路部分路段龜裂，路況不佳。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員鹿路是埔心鄉交通動脈，部分路段路面龜裂不平，縣政府爭取中央補助加上自籌款合計4400萬元發包施工，縣長王惠美今視察工程，縣政府工務處說明施工進度，表明今年3月26日可完工，提供良好的用路品質。

工務處借用彰化縣消防局埔心消防分隊戶外廣場舉辦施工簡報，強調要修繕的路面不是消防分隊到衛福部彰化醫院這一路段，而在往東的埔心鄉員鹿路與武昌路交會路口一帶，讓地方士紳了解縣政府把錢「花在刀口上」。

王惠美說，員鹿港連結員林市、埔心鄉、溪湖鎮，車流量大，員鹿路兩側若有新建案或管線維修，道路挖挖補補，老化路面經經常挖開施工導致柏油龜裂、地基不穩，亟待整修，縣政府爭取國土管理署補助3696萬元，縣議長謝典霖及所有議員支持通過704萬元配合款，總共4400萬元修繕埔心鄉員鹿路2.7公里路段。

縣議員陳玉姬指出，埔心鄉員鹿路車水馬龍，道路品質攸關用路人安全，縣政府從刨除路面、改善路基和無障礙坡道、重畫標線型人行道、改善側溝到做共桿設施，地方民眾都相當高興，希望員鹿路安全又好走。

埔心鄉員鹿路及中正路等道路周邊提升計畫工程，起點縣道148線溪湖鎮員鹿路一段59巷到埔心鄉埔新路口，涵蓋高速公路員林交流道附近特定區及埔心都市計畫區，符合國土署前瞻計畫道路品質「提升道路品質計2.0」補助條件，縣政府獲補助款將翻新4.6萬平方公尺的路面。

彰化縣埔心鄉員鹿路與武昌路的交接路面龜裂。記者簡慧珍／攝影
國土署 溪湖鎮

