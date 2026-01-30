AIT一周內兩度拜訪台中市政府 盧秀燕送谷立言「姆明」提燈

美國在台協會（AIT）一周內兩度拜訪台中市政府，1月24日AIT華盛頓總部執行理事長藍鶯先行拜會，28日AIT處長谷立言親自到訪。台中市長盧秀燕接待2人，表示歡迎AIT到台中舉辦美國建國250周年慶祝活動，也贈送谷立言現在正夯的中台灣燈會限定「姆明」提燈。

藍鶯（Ingrid D. Larson）24日到訪台中，與盧秀燕針對經貿合作、產業發展、觀光文化等議題交換意見。市府指出，台中擁有全球重要的半導體、自行車、精密製造、航太、光學等9大產業聚落，以及完整的台積電上下游產業鏈，有深厚的人才交流潛力。

盧秀燕與藍鶯以美食會友，一起品嘗發源於台中、聞名世界的珍珠奶茶。藍鶯表示，此次到訪對台中的天氣、美食與城市發展印象深刻，美國也有不同風味的珍奶，還是台灣的口味最道地。會後市府贈與台中在地梨山茶業與鳳梨酥。

谷立言（Raymond Greene）28日造訪台中，也與盧秀燕討論經貿合作、產業發展、文化交流與城市治理等議題。盧表示，台中近年推動多項重大建設，如國際會展中心、智慧製造與精密機械產業發展等等，非常樂見美國來台中投資產業、交流人才。

谷立言指出，台美之間持續在AI人工智慧、自動化、無人機等產業交流，台中既然是相關產業的重要聚落，未來當然希望能繼續深化合作；今年也是美國建國250周年，AIT預計推出展覽、座談會、讀書會等系列活動，促進台美文化交流。

盧秀燕表示，非常歡迎AIT來台中舉辦美國國慶相關活動，原本是美軍俱樂部的「美村綜合服務園區」今年下半年會開幕，具有台美友好的歷史意義，邀請谷立言參加開幕典禮；會後市府贈與姆明小提燈、鳳梨酥與春聯，雙方祝賀新年快樂。