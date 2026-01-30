台76線新水交流道聯絡道新闢工程異議多 今動土獲中央誇讚

彰化縣台76線新水交流道聯絡道新闢工程今動土，交通部政務次長陳彥伯強調，這是中央和地方合作典範；縣長王惠美認為縣政府有夠積極主動，得到中央誇讚。地方民眾指出，原規劃路線與動工路線相差1800公尺，縣政府協調遊說，中央、縣、地方才建立共識。

縣政府在台電埔鹽變電所附近舉辦動土典禮，埔鹽鄉長許文萍、鄉民代表會主席施春貴和鄉內村長到齊，顯示地方重視這項工程，縣政府工務處長許俊宏簡報工程內容後，王惠美主持動工祭祀儀式，莊嚴隆重。

交通部政次陳彥伯說，開闢76線延伸線與新水交流道聯絡道，解決埔鹽鄉民無法直接通往快速道路的困擾，工程總經費約5.71億元，中央補助約4.63億元，其餘1億857多萬元縣政府負擔並負責執行，除此中央在彰化縣投入逾105億元交通建設經費，建立中央與地方合作的典範。

對於中央與地方合作的典範，王惠美認為，彰化縣積極擬訂計畫申請中央公布的補助項目，計畫被核定即進行設計規畫，全力解決問題，可能因此被中央肯定，埔鹽鄉民眾表示，今動工工程原定路線在大排邊，跟民眾需求「距離十萬八千里」，引發地方反對，縣政府努力居間協調才有今天成果。

王惠美表示，已交代包商加緊施工，最好2028年春節前通車，另配合台76延伸道路工程今年底通車期程，新水交流道匝道到好金路的工程趕在今年10月先完工通行，別讓民眾等太久。「有耐心動手做就會有收穫。」縣議員陳玉姬代表出席的縣議員劉珊伶、陳重嘉、張春洋致詞時表示，埔鹽鄉盛產蔬菜和糯米，感謝中央和縣政府重視埔鹽鄉交通路網建設，通車後可望加速運輸農產品。