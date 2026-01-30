彰化大城鄉舉辦第一屆花海生活節 力拚洗刷「最不好玩」鄉鎮惡名

彰化縣冬季花海集中彰化平原，沿海鄉鎮風大，僅鹿港、二林兩鎮舉辦花海節，大城鄉不落人後，第一屆花海生活節明（31日）登場，主辦單位彰化縣樂城社會福利協會借來稻草裝置藝術作品，並號召12輛餐車參加，期待大城花海一砲而紅，年年有花海可賞。

大城鄉花海生活節位在上山村富安宮對面的農地及500公尺外的油菜花田，鄉民代表兼樂城社福協會創會長許瑞芳和鄉公所、富安宮合作，並四處奔走、協調農民借地播種，遊說在地居民共同看顧，保留整片油菜花田沒被採摘作菜，大波菊花田沒被提前拍照踩踏。

鄉長陳玉照今表示，鄉公所獲樂城、富安宮全力支持，順利推出第一屆花海生活節，為了避免地景單調，樂城借來數件大型稻草裝置藝術作品，富安宮贊助300件小神衣吊飾，遊客明上午9點到下午3點都可賞花、吃美食，打卡送小神衣，大城期盼多舉辦活動翻轉彰化「最不好玩」鄉鎮的負面印象。

富安宮主祀保生大帝，日本統治台灣期間要消滅漢人宗教信仰，上山村民把保生大帝聖像「請」回家藏起來，台灣光復後聖像復出，信眾集資蓋新廟祀奉。主委洪瑋璘說，富安宮神明很靈感，管委會製作小神衣送打卡民眾共沐神恩。