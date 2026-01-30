南投高齡化全台第三 許淑華推「一學區一日照」竹山竹秀苑今開幕

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
「竹秀苑日間照顧中心」今天開幕，提供竹山鹿谷地區長者溫馨舒適的照護環境。圖／竹山秀傳醫院提供
南投縣邁入超高齡化社會，長照需求迫在眉睫。由前山基金會籌設、竹山秀傳醫院支持的「竹山竹秀苑日間照顧中心」於今天開幕。南投縣長許淑華表示，全縣高齡人口已達22.66%，高居全台第三，縣府正加速「一國中學區一日照」政策，布建率已達87.5%，盼透過醫教合作，讓長輩尊嚴老化。

位於竹山中和里活動中心二樓的「竹山竹秀苑」，是竹山國中學區內首間日照中心。開幕儀式由許淑華、竹山鎮長陳東睦及多位民意代表共同見證。秀傳醫療體系總裁黃明和慷慨捐贈100萬元充實設施設備，為地方長照資源注入強心針。

根據最新統計，南投縣截至114年底，65歲以上長者已突破10萬大關。許淑華指出，因應高齡化衝擊，縣府目標在全縣32個國中學區皆設立日照中心，目前已有28個學區完成規劃或設立，竹山竹秀苑加入後，全縣日照中心總數達34家，能有效緩解家庭照顧者的沉重負擔。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，竹秀苑採失能、失智混合型服務模式，可收托30名長輩，服務範圍輻射至竹山、集集、名間及鹿谷等鄉鎮。空間設計以明亮木作與居家化設備為主，並結合秀傳醫療團隊提供專業的延緩失能評估。

竹秀苑並推動「青銀共學」模式與東海大學合作，由大學生志工陪伴長輩進行「竹藝創作」，透過跨代合作讓長者找回自信。今日現場也展示了多件手作成果，象徵長輩與年輕世代對話的溫暖平台。

前山基金會強調，竹秀苑不僅是照護中心，更是社區長輩重拾生活動能的空間。未來將持續結合秀傳醫療體系的資源，精進專業照護品質，打造「像家一樣」的避風港，落實「在地人照顧在地長輩」的理念，讓南投長者能在熟悉的故鄉安度晚年。

「竹秀苑日間照顧中心」開幕，秀傳醫療體系總裁黃明和捐贈100萬元，充實照顧設備。圖／竹山秀傳醫院提供
南投縣長許淑華陪著老人家體驗竹秀苑設施，並希望「一國中學區一日照」政策早日達標，讓老人家安心休養。圖／竹山秀傳醫院提供
「竹秀苑日間照顧中心」今天開幕，強化竹山地區長照能量。圖／竹山秀傳醫院提供
