興建行政中心、社區活動中心和納骨塔 中市府耗資逾60億元
台中市人口突破286萬人，市政府為提升公共服務量能，推動多項重要民生建設，從市民洽公、社區生活到人生最後一程，全方位完善城市機能。市長盧秀燕上任以來，已累計投入近62.5億元，興建改善3座聯合行政中心、40座活動中心及3座納骨塔。
民政局表示，在行政服務方面，市府全面檢視各區公所廳舍現況，依實際需求與急迫性，投入近30億元推動太平、霧峰及大里3座聯合行政中心興建計畫，其中太平及霧峰行政中心預計今年陸續啟用，大里行政中心正在細部規畫，目標於今年底動工。
民政局說明，新行政中心整合多元行政服務，改善洽公空間與動線問題，同步設置公設民營托嬰中心，強化地方托育資源；民政局也配合交通局的停車空間共享政策，在非上班時段開放部分車位，緩解周邊停車壓力。
民政局長吳世瑋指出，社區的活動中心不僅是居民日常聚會場所，也是投票、避難收容及社區關懷的關鍵據點，2019年以來，市府已投入約18億元，新建及改建40座活動中心，另有3處正在規畫設計；目前全市共493座里民活動據點，平均每1.27里就有1座。
在殯葬政策方面，民政局指出，市府順應社會趨勢與環保理念，以「山、海、屯、城」為整體規畫概念，活化公墓用地並循環再利用，投入14.4億元在北屯、太平及東勢興建3座大型納骨塔，完工後可提供超過12萬個櫃位，並設置樹葬區，提供多元且具人文關懷的安葬選擇。
民政局說明，太平及東勢生命紀念館預計今年啟用，北屯生命紀念館將在明年完工，期盼紓解市民的殯葬設施使用壓力，讓人生最後一段旅程更具尊嚴與溫度。
