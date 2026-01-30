彰化統一大型廢家具收費部分鄉鎮未簽准 不配合恐納入財政考核

彈簧床墊等大型廢棄家具的清運與處理，常讓各縣市頭痛。彰化各鄉鎮市過去收費不一衍生亂象，有民眾為規避費用，將廢家具載往隔壁不收費的鄉鎮丟棄，也有家具行把清潔隊當成免費清運人力，縣府在去年底修訂相關辦法，鄉鎮市公所統一收費並調漲部分費用，但今年適逢鄉鎮市長選舉，有首長顧及民意，遲未簽准、要求「再議」。

彰化縣26鄉鎮市公已約有16個跟進收費標準，但仍有鄉鎮市暫緩，和美鎮針對常見的彈簧床訂有單件收費，單人床200元、雙人床300元。鎮長林庚壬坦言，光是啟動單床收費就已引發不少民怨，而清潔隊每月代收金額約10萬元，「其實只是小錢」，他認為縣府新訂費率偏高，應再調整，避免造成負面觀感。

彰化市清潔隊每年出勤約2萬趟協助家戶清除大型廢棄物，其中以家具占比最高，且超過六成屬於單件家具排出，整車載運反而較少。彰化市過往即訂有收費標準，若是少量或單件家具，仍免費協助清運；但也因為這樣時常覺得彈簧床多到收不完，還曾有一戶登記8頂彈簧床，後來才限量免費。

彰化市清潔隊指出，縣府新制下，大車載運價格與公所原有標準落差不小，但統一費率有助避免民眾跨鄉鎮傾倒廢家具，減輕管理困擾。市長林世賢也直言，縣府既已訂定統一收費標準，地方公所不能違法不配合。

鄰近的鹿港鎮與福興鄉僅隔一條馬路，過去因鹿港過年前不收費，鹿港清潔隊就曾明顯感受到福興鄉民將廢家具堆放到對街，等鹿港清運，也有家具業者教民眾打電話給清潔隊清除，免去處理成本。鹿港鎮清潔隊表示，辦法公布後已依縣府標準收費，但整車載送價格調高後，確實出現民眾一聽到報價就打退堂鼓。

彰化縣府環保局長江培根說明，各鄉鎮市過去收費管理不一，曾遭審計室檢討。原本縣府僅提供計算公式，讓各鄉鎮自行訂費率，但主管機關認為法令未授權鄉鎮公所，必須由縣市政府統一訂定，因此2017年訂出代清除處理廢棄物收費辦法，今年再進一步修正。江培根強調，既已訂出收費標準，公所就應配合執行，否則恐在督導中被檢討，未來也將納入縣府對各鄉鎮市的財政考核指標。