快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化統一大型廢家具收費部分鄉鎮未簽准 不配合恐納入財政考核

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市公所3月1日起將依彰化縣政府115年公告修正 「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，增加家具清除處理費用針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費。圖／彰化市公所提供
彰化市公所3月1日起將依彰化縣政府115年公告修正 「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，增加家具清除處理費用針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費。圖／彰化市公所提供

彈簧床墊等大型廢棄家具的清運與處理，常讓各縣市頭痛。彰化各鄉鎮市過去收費不一衍生亂象，有民眾為規避費用，將廢家具載往隔壁不收費的鄉鎮丟棄，也有家具行把清潔隊當成免費清運人力，縣府在去年底修訂相關辦法，鄉鎮市公所統一收費並調漲部分費用，但今年適逢鄉鎮市長選舉，有首長顧及民意，遲未簽准、要求「再議」。

彰化縣26鄉鎮市公已約有16個跟進收費標準，但仍有鄉鎮市暫緩，和美鎮針對常見的彈簧床訂有單件收費，單人床200元、雙人床300元。鎮長林庚壬坦言，光是啟動單床收費就已引發不少民怨，而清潔隊每月代收金額約10萬元，「其實只是小錢」，他認為縣府新訂費率偏高，應再調整，避免造成負面觀感。

彰化市清潔隊每年出勤約2萬趟協助家戶清除大型廢棄物，其中以家具占比最高，且超過六成屬於單件家具排出，整車載運反而較少。彰化市過往即訂有收費標準，若是少量或單件家具，仍免費協助清運；但也因為這樣時常覺得彈簧床多到收不完，還曾有一戶登記8頂彈簧床，後來才限量免費。

彰化市清潔隊指出，縣府新制下，大車載運價格與公所原有標準落差不小，但統一費率有助避免民眾跨鄉鎮傾倒廢家具，減輕管理困擾。市長林世賢也直言，縣府既已訂定統一收費標準，地方公所不能違法不配合。

鄰近的鹿港鎮與福興鄉僅隔一條馬路，過去因鹿港過年前不收費，鹿港清潔隊就曾明顯感受到福興鄉民將廢家具堆放到對街，等鹿港清運，也有家具業者教民眾打電話給清潔隊清除，免去處理成本。鹿港鎮清潔隊表示，辦法公布後已依縣府標準收費，但整車載送價格調高後，確實出現民眾一聽到報價就打退堂鼓。

彰化縣府環保局長江培根說明，各鄉鎮市過去收費管理不一，曾遭審計室檢討。原本縣府僅提供計算公式，讓各鄉鎮自行訂費率，但主管機關認為法令未授權鄉鎮公所，必須由縣市政府統一訂定，因此2017年訂出代清除處理廢棄物收費辦法，今年再進一步修正。江培根強調，既已訂出收費標準，公所就應配合執行，否則恐在督導中被檢討，未來也將納入縣府對各鄉鎮市的財政考核指標。

家具 鹿港

延伸閱讀

國1彰化第2交流道有譜了！規畫在彰美路附近、預估2035年完工

丹娜絲風災後石綿清運 累計逾2.7萬公噸

彰化市3月起大型廢棄家具清運將收費 16鄉鎮市同步跟進

民進黨彰化第二選區議員初選出爐 他落榜貼文「努力不夠」

相關新聞

彰化統一大型廢家具收費部分鄉鎮未簽准 不配合恐納入財政考核

彈簧床墊等大型廢棄家具的清運與處理，常讓各縣市頭痛。彰化各鄉鎮市過去收費不一衍生亂象，有民眾為規避費用，將廢家具載往隔壁...

興建行政中心、社區活動中心和納骨塔 中市府耗資逾60億元

台中市人口突破286萬人，市政府為提升公共服務量能，推動多項重要民生建設，從市民洽公、社區生活到人生最後一程，全方位完善...

住戶崩潰！台中南屯「海鮮腥臭味」飄進社區 環保局揪產生源消臭

台中文山焚化爐周遭南屯區嶺東路、忠勇路一帶住戶，近日傍晚都聞到空氣中飄散著「海鮮腥臭餿水味」，臭到要關窗戶，紛紛向民進黨...

新型繫留式氦氣球 九九峰亮相

南投縣九九峰氦氣球樂園預計2月11日試營運，縣府引進最新型繫留式氦氣球，近期進入關鍵測試階段，前晚動員逾40名人力組裝與...

夾娃娃成癮 醫師：培養嗜好轉移焦點

夾娃娃機掀風潮，投10元就可獲得娛樂，對不少人而言相當療癒，卻也有人「抓到」無法自拔，每月花上萬元打台，更有家長抱怨孩子...

彰化規畫彰美路增設國道1號交流道

國道1號在北彰化目前只有1處彰化交流道，地方長期爭取在彰美路新設第2交流道，彰化縣政府昨天舉辦可行性評估地方說明會，認為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。