快訊

再揮關稅大棒！川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

MLB／鄧愷威傳轉戰太空人 美媒評定位：能先發能後援增加右投深度

走春到宜蘭吃碗平安粥 體驗最海派的請客方式

聽新聞
0:00 / 0:00

住戶崩潰！台中南屯「海鮮腥臭味」飄進社區 環保局揪產生源消臭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文山焚化廠率先引進廚餘破碎脫水設備，平均可去除廚餘約近四成水分，有效減輕焚化廠負擔。圖／台中市環保局提供
台中市文山焚化廠率先引進廚餘破碎脫水設備，平均可去除廚餘約近四成水分，有效減輕焚化廠負擔。圖／台中市環保局提供

台中文山焚化爐周遭南屯區嶺東路、忠勇路一帶住戶，近日傍晚都聞到空氣中飄散著「海鮮腥臭餿水味」，臭到要關窗戶，紛紛向民進黨台中市議員何文海、議員參選人張耀中陳情。台中市環保局說明，獲報後經逐一盤查，初步推論異味產生源應為文山焚化廠廚餘脫水作業區及滲出水處理廠的調整池，將加強清消盡速改善。

嶺東地區民眾陳情指出，近日在傍晚都會聞到一股「海鮮腥臭餿水味」不斷飄進住家，臭到要關窗，住戶怒批「盧媽媽不要再聞谷關空氣了」，互相討論「你可能不知道現在焚化爐是在燒廚餘」。

何文海質疑，文山焚化爐超負荷無法消化龐大垃圾量，市府以廚餘脫水與太空包消極應對，恐會導致臭味四溢。

環保局說，環保局率先在文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備，這套設備經過持續優化，已在去年12月中旬完成試運轉，平均可去除廚餘約30%至40%的水分，單日最大處理量可達60公噸，有效減輕焚化廠負擔。

環保局說明，經派員到場，逐一排查臭味來源，查出異味產生源應為文山焚化廠脫水作業區及滲出水處理廠的調整池，由於28日貯坑水排入洗車區，而後抽至滲出水處理廠處理，導致異味濃度加重，將加強清消管控盡速改善。

廚餘 環保局 焚化爐

延伸閱讀

斷捨離衣服別亂丟！環保局示警「4大類」不能回收 違者恐吃6000元罰單

碎紙機紙屑丟垃圾還是回收？ 環保局解答：丟錯最高罰6000

台北變安靜了…噪音車擾民陳情件數大減近6成 環保局揭真相

雲林春節垃圾清運時間出爐 這二鄉鎮初一到初五停止清運

相關新聞

住戶崩潰！台中南屯「海鮮腥臭味」飄進社區 環保局揪產生源消臭

台中文山焚化爐周遭南屯區嶺東路、忠勇路一帶住戶，近日傍晚都聞到空氣中飄散著「海鮮腥臭餿水味」，臭到要關窗戶，紛紛向民進黨...

新型繫留式氦氣球 九九峰亮相

南投縣九九峰氦氣球樂園預計2月11日試營運，縣府引進最新型繫留式氦氣球，近期進入關鍵測試階段，前晚動員逾40名人力組裝與...

彰化規畫彰美路增設國道1號交流道

國道1號在北彰化目前只有1處彰化交流道，地方長期爭取在彰美路新設第2交流道，彰化縣政府昨天舉辦可行性評估地方說明會，認為...

台中娃娃機店 占用騎樓仍嚴重

台中市夾娃娃機商家逾1600家，居全台之首，衍生噪音、占用騎樓、販售成人商品等亂象，去年申訴件數達24件，市府將加強稽查...

因應國際政經情勢變動…中市府偕東海大學邀大師提解方 系列講座明登場

全球政經情勢變動快速，台中在地製造業正面臨前所未有的轉型挑戰。台中市政府經濟發展局為協助產業提前布局，特別攜手東海大學，...

夾娃娃成癮 醫師：培養嗜好轉移焦點

夾娃娃機掀風潮，投10元就可獲得娛樂，對不少人而言相當療癒，卻也有人「抓到」無法自拔，每月花上萬元打台，更有家長抱怨孩子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。