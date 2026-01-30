住戶崩潰！台中南屯「海鮮腥臭味」飄進社區 環保局揪產生源消臭

台中文山焚化爐周遭南屯區嶺東路、忠勇路一帶住戶，近日傍晚都聞到空氣中飄散著「海鮮腥臭餿水味」，臭到要關窗戶，紛紛向民進黨台中市議員何文海、議員參選人張耀中陳情。台中市環保局說明，獲報後經逐一盤查，初步推論異味產生源應為文山焚化廠廚餘脫水作業區及滲出水處理廠的調整池，將加強清消盡速改善。

嶺東地區民眾陳情指出，近日在傍晚都會聞到一股「海鮮腥臭餿水味」不斷飄進住家，臭到要關窗，住戶怒批「盧媽媽不要再聞谷關空氣了」，互相討論「你可能不知道現在焚化爐是在燒廚餘」。

何文海質疑，文山焚化爐超負荷無法消化龐大垃圾量，市府以廚餘脫水與太空包消極應對，恐會導致臭味四溢。

環保局說，環保局率先在文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備，這套設備經過持續優化，已在去年12月中旬完成試運轉，平均可去除廚餘約30%至40%的水分，單日最大處理量可達60公噸，有效減輕焚化廠負擔。

環保局說明，經派員到場，逐一排查臭味來源，查出異味產生源應為文山焚化廠脫水作業區及滲出水處理廠的調整池，由於28日貯坑水排入洗車區，而後抽至滲出水處理廠處理，導致異味濃度加重，將加強清消管控盡速改善。