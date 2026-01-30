彰化規畫彰美路 增設國道1號交流道

國道1號在北彰化目前只有1處彰化交流道，地方長期爭取在彰美路新設第2交流道，彰化縣政府昨天舉辦可行性評估地方說明會，認為新設交流道可分散既有車流，串聯地方重大建設，預定今年提報中央審議核定，2035年完工，縣府則回應地方要求，爭取縮短工期。

彰化縣政府昨天分別在和美鎮及彰化市舉辦地方說明會表示，目前彰化交流道因台19線壅塞回堵，周邊道路也因車流動線複雜交織，加上沿線號誌化路口延滯，影響運輸效率，如果新建彰化第2交流道，可分擔彰化交流道及聯絡道車流，提升整體運輸服務，並結合正辦理通盤檢討的彰化交流道特定區都市計畫案，支撐產業發展。

依據規畫，彰化第2交流道計畫採都會鑽石型交流道設計，設在194.75公里到196.4公里處，以彰美路為聯絡道，配置單向雙車道。估計用地費14.98億元、工程費9.17億元，預計今年提請中央審議核定，接續辦理規劃設計、環差、用地取得及施工等，預計2035年底完工。

在說明會中，和美鎮長林庚壬說，地方對彰化第2交流道的興建期待多年，完成後，和美、伸港及線西民眾不用再從彰化交流道繞道，也可以帶動地方發展。

縣議員蕭文雄及周君綾等人建議，環差及設計作業、都計變更、用地取得等作業可併行作業，以縮短工期；工務處長許俊宏承諾會加速處理，顧問公司表示，會爭取縮短作業時程，加速工程進行。