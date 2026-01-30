聽新聞
0:00 / 0:00

彰化規畫彰美路 增設國道1號交流道

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣府昨舉辦國道1號彰化第2交流道可行性評估地方說明會，規畫設在194.75公里到196.4公里處，以彰美路為聯絡道。圖／縣府提供
彰化縣府昨舉辦國道1號彰化第2交流道可行性評估地方說明會，規畫設在194.75公里到196.4公里處，以彰美路為聯絡道。圖／縣府提供

國道1號在北彰化目前只有1處彰化交流道，地方長期爭取在彰美路新設第2交流道，彰化縣政府昨天舉辦可行性評估地方說明會，認為新設交流道可分散既有車流，串聯地方重大建設，預定今年提報中央審議核定，2035年完工，縣府則回應地方要求，爭取縮短工期。

彰化縣政府昨天分別在和美鎮及彰化市舉辦地方說明會表示，目前彰化交流道因台19線壅塞回堵，周邊道路也因車流動線複雜交織，加上沿線號誌化路口延滯，影響運輸效率，如果新建彰化第2交流道，可分擔彰化交流道及聯絡道車流，提升整體運輸服務，並結合正辦理通盤檢討的彰化交流道特定區都市計畫案，支撐產業發展。

依據規畫，彰化第2交流道計畫採都會鑽石型交流道設計，設在194.75公里到196.4公里處，以彰美路為聯絡道，配置單向雙車道。估計用地費14.98億元、工程費9.17億元，預計今年提請中央審議核定，接續辦理規劃設計、環差、用地取得及施工等，預計2035年底完工。

在說明會中，和美鎮長林庚壬說，地方對彰化第2交流道的興建期待多年，完成後，和美、伸港及線西民眾不用再從彰化交流道繞道，也可以帶動地方發展。

縣議員蕭文雄及周君綾等人建議，環差及設計作業、都計變更、用地取得等作業可併行作業，以縮短工期；工務處長許俊宏承諾會加速處理，顧問公司表示，會爭取縮短作業時程，加速工程進行。

延伸閱讀

國1彰化第2交流道有譜了！規畫在彰美路附近 最快10年內完工

影／彰化永靖這路口數月前才傳死亡車禍 昨又1女卡車底內臟破裂

彰化首創骨密巡檢成果曝65歲以上骨鬆率逾46％ 扶輪社再捐檢測車

彰化大樓工地板材11樓墜落 砸爛車爆出巨響居民「以為是炸彈」

相關新聞

彰化市3月起大型廢棄家具清運將收費 16鄉鎮市同步跟進

彰化縣各鄉鎮市對於彈簧墊等大型廢棄家具的收費標準不一，彰化市公所今天表示，3月1日起，將依彰化縣政府115年公告修正 「...

新型繫留式氦氣球 九九峰亮相

南投縣九九峰氦氣球樂園預計2月11日試營運，縣府引進最新型繫留式氦氣球，近期進入關鍵測試階段，前晚動員逾40名人力組裝與...

夾娃娃成癮 醫師：培養嗜好轉移焦點

夾娃娃機掀風潮，投10元就可獲得娛樂，對不少人而言相當療癒，卻也有人「抓到」無法自拔，每月花上萬元打台，更有家長抱怨孩子...

彰化規畫彰美路 增設國道1號交流道

國道1號在北彰化目前只有1處彰化交流道，地方長期爭取在彰美路新設第2交流道，彰化縣政府昨天舉辦可行性評估地方說明會，認為...

台中娃娃機店 占用騎樓仍嚴重

台中市夾娃娃機商家逾1600家，居全台之首，衍生噪音、占用騎樓、販售成人商品等亂象，去年申訴件數達24件，市府將加強稽查...

因應國際政經情勢變動…中市府偕東海大學邀大師提解方 系列講座明登場

全球政經情勢變動快速，台中在地製造業正面臨前所未有的轉型挑戰。台中市政府經濟發展局為協助產業提前布局，特別攜手東海大學，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。