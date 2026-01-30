夾娃娃成癮 醫師：培養嗜好轉移焦點

夾娃娃機掀風潮，投10元就可獲得娛樂，對不少人而言相當療癒，卻也有人「抓到」無法自拔，每月花上萬元打台，更有家長抱怨孩子沉迷其中，把零用錢花光。精神科醫師說，夾娃娃機會上癮，民眾可培養運動、種花、畫圖等嗜好轉移焦點。

不少民眾喜歡玩夾娃娃機，享受著夾取時的刺激感。陳姓玩家說，「打」娃娃機不在於商品價值，而是過程中享受樂趣，他每月會花個4000元至5000元夾娃娃，用來抒壓。玩娃娃機5年的曾姓玩家說，每次打台都有「差一點就夾到」的心理效應，導致不斷投幣，一定要夾中商品，多年來花在夾娃娃的金額難以估計。

林姓上班族說，他喜歡飛到日本去玩夾娃娃機，日本夾娃娃店多，還會推出限定版的動漫角色公仔，具收藏價值，且每家娃娃機爪力、機關、物品重心都不盡相同，要靠觀察爪子力道、調整角度等，有一定難度，夾到非常有成就感，這也是讓他痴迷的原因。

娃娃機台主指出，夾娃娃機的消費門檻低，銅板就可玩，加上夾娃娃機店越開越多，容易取得，夾中娃娃時讓人獲得成就感，達到抒壓效果，容易使人深陷其中，讓荷包大失血。

台中維新醫院院長、精神科醫許景琦指出，上癮症是對某種行為或事物重複動作，已到達卻罷不能、非做不可的地步，如不做會出現焦慮、憂鬱，甚至恐慌，例如夾娃娃、上網、賭博、吃糖果等；治療上可透過認知行為治療、「洪水法」治療，搭配抗焦慮、抗血清素藥物治療，也可透過培養良好嗜好轉移焦點，避免沉迷。